Селезнев получит должность селекционера в Днепре-1, - источник

Евгений Селезнев, который недавно официально завершил игровую карьеру, продолжит футбольную карьеру в " Днепре-1 ".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Евгений станет заместителем исполнительного директора днепровского клуба Андрея Русола.

Функционал Селезнева в "Днепре-1" будет составлять селекция, в которой он и до этого помогал клубу в последнее время, но неофициально.

Как отмечет источник, трансфер Олега Горина из "Миная" – именно заслуга Селезнева.

Отметим, что это будет первое место работы Евгения после завершения игровой карьеры.