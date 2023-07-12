  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев получит должность селекционера в Днепре-1, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев получит должность селекционера в Днепре-1, - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Будет помощником Русола

Селезнев получит должность селекционера в Днепре-1, - источник

фото із соцмереж

Новина українською

Евгений Селезнев, который недавно официально завершил игровую карьеру, продолжит футбольную карьеру в "Днепре-1".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Евгений станет заместителем исполнительного директора днепровского клуба Андрея Русола.

Функционал Селезнева в "Днепре-1" будет составлять селекция, в которой он и до этого помогал клубу в последнее время, но неофициально.

Как отмечет источник, трансфер Олега Горина из "Миная" – именно заслуга Селезнева.

Отметим, что это будет первое место работы Евгения после завершения игровой карьеры.

По теме
yellow-arrow
"Я уехал из Украины, но Украина никогда не может выйти из моего сердца", - Йовичевич попрощался с Шахтером
yellow-arrow
Динамо - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Шапаренко, Буяльский и Ярмоленко выйдут в старте Динамо на спарринг против чемпиона Швейцарии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде