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Селезнев получит должность селекционера в Днепре-1, - источник
Будет помощником Русола
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Евгений Селезнев, который недавно официально завершил игровую карьеру, продолжит футбольную карьеру в "
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Евгений станет заместителем исполнительного директора днепровского клуба Андрея Русола.
Функционал Селезнева в "Днепре-1" будет составлять селекция, в которой он и до этого помогал клубу в последнее время, но неофициально.
Как отмечет источник, трансфер Олега Горина из "Миная" – именно заслуга Селезнева.
Отметим, что это будет первое место работы Евгения после завершения игровой карьеры.
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