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Ярмоленко о разговоре с Тимощуком: Я ему позвонил и спросил, хорошо ли ему спится. Мы просто послали друг друга
Говорит, что это не человек
Фото: ФК Зенит
Легенда "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как относится к Тимощуку и его позиции относительно войны.
- Он – взрослый человек, сделавший свой выбор. Я ему просто позвонил по телефону и спросил, хорошо ли ему спится. Мы просто послали друг друга подальше. О чем с ним говорить? Он для меня не человек, его просто нет. Так поступить после всего того, что дала ему наша страна… Просто не хочу на камеру говорить обидные вещи, - сказал Ярмоленко в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, после того, как Тимощука лишили всех регалий, статуса и статистики, именно Андрей Ярмоленко является игроком с наибольшим количеством матчей за сборную Украины.
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