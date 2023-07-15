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Ярмоленко о разговоре с Тимощуком: Я ему позвонил и спросил, хорошо ли ему спится. Мы просто послали друг друга

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорит, что это не человек

Ярмоленко о разговоре с Тимощуком: Я ему позвонил и спросил, хорошо ли ему спится. Мы просто послали друг друга

Фото: ФК Зенит

UA-Футбол
Новина українською

Легенда "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как относится к Тимощуку и его позиции относительно войны.

- Он – взрослый человек, сделавший свой выбор. Я ему просто позвонил по телефону и спросил, хорошо ли ему спится. Мы просто послали друг друга подальше. О чем с ним говорить? Он для меня не человек, его просто нет. Так поступить после всего того, что дала ему наша страна… Просто не хочу на камеру говорить обидные вещи, - сказал Ярмоленко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, после того, как Тимощука лишили всех регалий, статуса и статистики, именно Андрей Ярмоленко является игроком с наибольшим количеством матчей за сборную Украины.

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В статье: Андрей Ярмоленко Анатолий Тимощук
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Источник:
ФК Динамо

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