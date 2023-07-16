Вьюнник: Команда работает на сто или двести процентов, поэтому она станет еще лучше

Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюник рассказал, как проходит тренировочный сбор в Нидерландах и поделился ожиданиями нового сезона.

- Ощущаются сложные нагрузки. Команда работает на сто или двести процентов. Она станет еще лучше.

- Успел ли ты морально и физически восстановиться?

- Я уже привык к этому ритму, потому что в прошлом году было тоже самое. Я готов тренироваться, доказывать и играть.

– Что можешь сказать о большом количестве беговой работы?

– Бегаем и спим, потому что тяжелые нагрузки. Не помню, чтобы в прошлом году было такое.

– Расскажи, как восстанавливаетесь.

– Мы едим, что нам дают наши физиотерапевты. Сон – это тоже очень важно. И пьем витамины.

- Как ты считаешь, что покажет "Шахтер" в этом сезоне?

– Мы не делаем громких изречений. Будем идти от игры к игре, но "Шахтер" был чемпионом и станет сейчас, – сказал Вьюник.