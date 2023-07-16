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Вьюнник: Команда работает на сто или двести процентов, поэтому она станет еще лучше
Игрок прилагает все усилия, чтобы быть максимально полезным для клуба
Фото: twitter FC SHAKHTAR
Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюник рассказал, как проходит тренировочный сбор в Нидерландах и поделился ожиданиями нового сезона.
- Ощущаются сложные нагрузки. Команда работает на сто или двести процентов. Она станет еще лучше.
- Успел ли ты морально и физически восстановиться?
- Я уже привык к этому ритму, потому что в прошлом году было тоже самое. Я готов тренироваться, доказывать и играть.
– Что можешь сказать о большом количестве беговой работы?
– Бегаем и спим, потому что тяжелые нагрузки. Не помню, чтобы в прошлом году было такое.
– Расскажи, как восстанавливаетесь.
– Мы едим, что нам дают наши физиотерапевты. Сон – это тоже очень важно. И пьем витамины.
- Как ты считаешь, что покажет "Шахтер" в этом сезоне?
– Мы не делаем громких изречений. Будем идти от игры к игре, но "Шахтер" был чемпионом и станет сейчас, – сказал Вьюник.
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