Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гладкий установил рекорд по количеству голевых сезонов в УПЛ
Единолично возглавил рейтинг
Скриншот: BurBuzz
Украинская Премьер-лига продолжает подводить итоги прошлого сезона. В этот раз на официальном сайте организации выделили достижения нападающего Александра Гладкого.
В прошлом розыгрыше чемпионата форвард выступал в составе "Черноморца". За 21 матч в УПЛ он отличился один голом - в ворота "Вереса". Однако и единственного забитого мяча хватило для установления рекорда.
В общем, Гладкий забивал в 17 сезонах высшего дивизиона – это лучший показатель чемпионата за всю историю. До этого Александр делил лидерство с Вячеславом Чечером и Сергеем Мизиным, у которых по 16 забивных сезонов.
УПЛ отмечает также, что всего за 32 украинских чемпионата хотя бы однажды забивали 2418 футболистов.
Добавим, что Александр Гладкий покинул "Черноморец". Недавно клуб попрощался с нападающим и еще с 10 игроками.
Популярное сейчас
- Динамо представило новую форму на следующий сезон – ВИДЕО, ФОТО
- Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было
- Конкретика по Сефери, страсти телепула, бразильцы для Днепра-1 и Шахтера. Главные новости за 17 июля
- Шахтер пока не побеждал, Днепр-1 только выигрывает. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО