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Гладкий установил рекорд по количеству голевых сезонов в УПЛ

Премьер-лига
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Единолично возглавил рейтинг

Гладкий установил рекорд по количеству голевых сезонов в УПЛ

Скриншот: BurBuzz

Новина українською

Украинская Премьер-лига продолжает подводить итоги прошлого сезона. В этот раз на официальном сайте организации выделили достижения нападающего Александра Гладкого.

В прошлом розыгрыше чемпионата форвард выступал в составе "Черноморца". За 21 матч в УПЛ он отличился один голом - в ворота "Вереса". Однако и единственного забитого мяча хватило для установления рекорда.

В общем, Гладкий забивал в 17 сезонах высшего дивизиона – это лучший показатель чемпионата за всю историю. До этого Александр делил лидерство с Вячеславом Чечером и Сергеем Мизиным, у которых по 16 забивных сезонов.

УПЛ отмечает также, что всего за 32 украинских чемпионата хотя бы однажды забивали 2418 футболистов.

Добавим, что Александр Гладкий покинул "Черноморец". Недавно клуб попрощался с нападающим и еще с 10 игроками.

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В статье: Александр Гладкий Черноморец (Одесса)
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