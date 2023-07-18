Гладкий установил рекорд по количеству голевых сезонов в УПЛ

Украинская Премьер-лига продолжает подводить итоги прошлого сезона. В этот раз на официальном сайте организации выделили достижения нападающего Александра Гладкого.

В прошлом розыгрыше чемпионата форвард выступал в составе "Черноморца". За 21 матч в УПЛ он отличился один голом - в ворота "Вереса". Однако и единственного забитого мяча хватило для установления рекорда.

В общем, Гладкий забивал в 17 сезонах высшего дивизиона – это лучший показатель чемпионата за всю историю. До этого Александр делил лидерство с Вячеславом Чечером и Сергеем Мизиным, у которых по 16 забивных сезонов.

УПЛ отмечает также, что всего за 32 украинских чемпионата хотя бы однажды забивали 2418 футболистов.

Добавим, что Александр Гладкий покинул "Черноморец". Недавно клуб попрощался с нападающим и еще с 10 игроками.