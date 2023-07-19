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Официально: Сыч вернулся в Рух
После аренды в Бельгии защитник вернулся в львовский клуб
fcrukh.com
22-летний правый защитник "
Алексей после участия на молодежном Евро-2023 уже присоединился к львовской команде и готовится к старту сезона УПЛ.
В прошлом сезоне за "Кортрейт" Сыч провел 17 матчей, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.
За "Рух" в общей сложности у Алексея 18 матчей.
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Источник:ФК Рух
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