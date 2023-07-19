Официально: Сыч вернулся в Рух

22-летний правый защитник " Руха " Алексей Сыч, который прошлый сезон провел в аренде в бельгийском "Кортрейке", вернулся в львовский клуб.

Алексей после участия на молодежном Евро-2023 уже присоединился к львовской команде и готовится к старту сезона УПЛ.

В прошлом сезоне за "Кортрейт" Сыч провел 17 матчей, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

За "Рух" в общей сложности у Алексея 18 матчей.