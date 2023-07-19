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Официально: Сыч вернулся в Рух

Премьер-лига
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После аренды в Бельгии защитник вернулся в львовский клуб

Официально: Сыч вернулся в Рух

fcrukh.com

Новина українською

22-летний правый защитник "Руха" Алексей Сыч, который прошлый сезон провел в аренде в бельгийском "Кортрейке", вернулся в львовский клуб.

Алексей после участия на молодежном Евро-2023 уже присоединился к львовской команде и готовится к старту сезона УПЛ.

В прошлом сезоне за "Кортрейт" Сыч провел 17 матчей, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

За "Рух" в общей сложности у Алексея 18 матчей.

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В статье: Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
ФК Рух

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