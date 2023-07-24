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Кучер: Довбик продлил контракт, чтобы Днепр-1 его выгодно продал
Сам форвард хочет играть в Европе
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал решение нападающего Артем Довбика продлить сотрудничество с днепровским клубом.
Новое соглашение форварда сборной Украины действует до июня 2025 года.
"Я понимаю, что Довбик продлил контракт, чтобы "Днепр-1" его выгодно продал, а не для того, чтобы остаться здесь. Мы разговаривали с ним, и он сказал, что хочет играть в Европе", - сказал Кучер в интервью "Украинскому футболу".
Ранее в СМИ была информация, что "Жирона" проявляет интерес к Довбику.
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