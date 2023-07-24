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Кучер: Довбик продлил контракт, чтобы Днепр-1 его выгодно продал

Премьер-лига
(4 голосов)

Сам форвард хочет играть в Европе

Кучер: Довбик продлил контракт, чтобы Днепр-1 его выгодно продал

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал решение нападающего Артем Довбика продлить сотрудничество с днепровским клубом.

Новое соглашение форварда сборной Украины действует до июня 2025 года.

"Я понимаю, что Довбик продлил контракт, чтобы "Днепр-1" его выгодно продал, а не для того, чтобы остаться здесь. Мы разговаривали с ним, и он сказал, что хочет играть в Европе", - сказал Кучер в интервью "Украинскому футболу".

Ранее в СМИ была информация, что "Жирона" проявляет интерес к Довбику.

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В статье: Александр Кучер Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
24.07.2023 в 12:44
На месте Довбика я бы не продлевал контракт и ушел в Жирону, а так Днепру будет трудно пройти в ЛЧ, надо пройти 3 соперников, и даже чтобы пройти в ЛЕ надо пройти Панатинайкос, что тоже трудная задача.
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