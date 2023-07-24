Кучер: Довбик продлил контракт, чтобы Днепр-1 его выгодно продал

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал решение нападающего Артем Довбика продлить сотрудничество с днепровским клубом.

Новое соглашение форварда сборной Украины действует до июня 2025 года.

"Я понимаю, что Довбик продлил контракт, чтобы "Днепр-1" его выгодно продал, а не для того, чтобы остаться здесь. Мы разговаривали с ним, и он сказал, что хочет играть в Европе", - сказал Кучер в интервью "Украинскому футболу".