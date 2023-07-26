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Диалло: Друзья из Сенегала переживают, что я играю в Украине, где идет война, и это нормально
Форвард киевлян рассказал, как ему живется и играется в Киеве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сенегальский нападающий "
"У меня есть проблемы с адаптацией к украинскому языку, но я привык к нему, начинаю понимать некоторые слова.
"Динамо" – отличная команда, конечно, все игроки сейчас хотят играть, поэтому моя цель – сначала получить максимальное время, попытаться помочь команде подняться выше, чтобы тренер мог доверять мне.
У "Динамо" есть много игроков, которыми я восхищаюсь за их талант и за действия вне поля. К примеру, Шапаренко, Ярмоленко и Вивчаренко.
Расизм в Украине? Нет, пока не сталкивался с расизмом.
Друзья из Сенегала переживают, что я играю в Украине, где идет война. И это нормально. Но я молюсь, чтобы в Украине наступил мир", - сказал Диалло.
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