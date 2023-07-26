Диалло: Друзья из Сенегала переживают, что я играю в Украине, где идет война, и это нормально

Сенегальский нападающий " Динамо " Самба Дилло рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Украине и столичной команде.

"У меня есть проблемы с адаптацией к украинскому языку, но я привык к нему, начинаю понимать некоторые слова.

"Динамо" – отличная команда, конечно, все игроки сейчас хотят играть, поэтому моя цель – сначала получить максимальное время, попытаться помочь команде подняться выше, чтобы тренер мог доверять мне.

У "Динамо" есть много игроков, которыми я восхищаюсь за их талант и за действия вне поля. К примеру, Шапаренко, Ярмоленко и Вивчаренко.

Расизм в Украине? Нет, пока не сталкивался с расизмом.

Друзья из Сенегала переживают, что я играю в Украине, где идет война. И это нормально. Но я молюсь, чтобы в Украине наступил мир", - сказал Диалло.