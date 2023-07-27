Косовский покинул пост старшего тренера Кривбасса U-19

Старший тренер " Кривбасса " U-19 Виталий Косовский покидает пост по взаимному согласию сторон.

Вместе с тренером работу с юношеской командой красно-белых прекращают тренер Вячеслав Нивинский и тренер вратарей Геннадий Тарасюк.

Тренеры Николай Кашевский и Александр Процюк остаются в структуре клуба.

Тренеры работали в "Кривбассе" U-19 чуть больше одного года. За это время криворожская команда дебютировала в юношеском чемпионате УПЛ, заняв 12 строчку, в 8 матчах отпраздновав победу.

За время работы Виталия Владиславовича пять игроков юношеской команды привлекались в заявку главной команды "Кривбасса" на матчи чемпионата, и один из них дебютировал в УПЛ.