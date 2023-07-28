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Шевчук: Общались с Коноплянкой, но он хочет играть только со мной в паре
Верес подтвердил желание подписать Евгения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук подтвердил информацию, что клуб хотел пригласить Евгения Коноплянку.
"Верес" интересуется многими игроками. Много было разговоров, селекция еще не окончена.
Что касется Коноплянки… Мы, как экс-коллеги по сборной Украины общались…
Если бы у него было желание, все могло бы произойти… Но, знаете… Я закончил карьеру, а он хочет играть только со мной в паре. Такого не будет уже", - заявил Шевчук.
Напомним, что ранее была информация, "Верес" предлагал Коноплянке зарплату 20-25 тысяч долларов в месяц. Тем не менее, игрок выбрал румынский ЧФР Клуж.
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