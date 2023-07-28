Шевчук: Общались с Коноплянкой, но он хочет играть только со мной в паре

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук подтвердил информацию, что клуб хотел пригласить Евгения Коноплянку.

"Верес" интересуется многими игроками. Много было разговоров, селекция еще не окончена.

Что касется Коноплянки… Мы, как экс-коллеги по сборной Украины общались…

Если бы у него было желание, все могло бы произойти… Но, знаете… Я закончил карьеру, а он хочет играть только со мной в паре. Такого не будет уже", - заявил Шевчук.