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Верес предлагал Коноплянке зарплату 20-25 тысяч долларов в месяц, - источник
Верес был единственный украинским клубом, который имел виды на игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, что "
При этом, по данным источника, ровенский клуб был готов платить 33-летнему игроку 20-25 тысяч долларов в месяц.
"Полесье" и "Александрия" вингером не интересовались.
Ранее сообщалось, что Коноплянка будет зарабатывать в ЧФР 15-20 тысяч евро, а подъемные украинца составят 100 000 евро.
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