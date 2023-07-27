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Верес предлагал Коноплянке зарплату 20-25 тысяч долларов в месяц, - источник

Премьер-лига
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Верес был единственный украинским клубом, который имел виды на игрока

Верес предлагал Коноплянке зарплату 20-25 тысяч долларов в месяц, - источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, что "Верес" был единственной украинской командой, которая этим летом пыталась подписать украинского вингера Евгений Коноплянку.

При этом, по данным источника, ровенский клуб был готов платить 33-летнему игроку 20-25 тысяч долларов в месяц.

"Полесье" и "Александрия" вингером не интересовались.

Ранее сообщалось, что Коноплянка будет зарабатывать в ЧФР 15-20 тысяч евро, а подъемные украинца составят 100 000 евро.

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР Верес U-21 (Ровно)
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Источник:
Вацко Live

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