Верес предлагал Коноплянке зарплату 20-25 тысяч долларов в месяц, - источник

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, что " Верес " был единственной украинской командой, которая этим летом пыталась подписать украинского вингера Евгений Коноплянку.

При этом, по данным источника, ровенский клуб был готов платить 33-летнему игроку 20-25 тысяч долларов в месяц.

"Полесье" и "Александрия" вингером не интересовались.

Ранее сообщалось, что Коноплянка будет зарабатывать в ЧФР 15-20 тысяч евро, а подъемные украинца составят 100 000 евро.