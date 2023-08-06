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Тренер без игроков против тренерской команды. Рух - Ворскла 4:1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Полтава знов програла в футбол

Тренер без игроков против тренерской команды. Рух - Ворскла 4:1

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Для того чтобы вы понимали весь сюр нынешнего руководства "Ворсклы": на сегодняшний матч команда вышла в дизайне формы, в котором на собрании еще год назад играла "Александрия". Это даже не история, когда клуб слизывает форму со сборной Нигерии. Вы можете сказать, что это вещи не важны, но на самом деле важно все: от формы до переездов на игру. Последнее – еще одна из причин провального результата. Двое суток добираться из Грузии после еврокубков и разгромно проиграть бывшему аутсайдеру УПЛ - разве это не звенья одной цепи.

У полтавских менеджеров сегодня работы ни над чем нет. Еще одна печальная история, что клуб научился только осваивать средства, не понимая, что такое футбольный менеджмент. Впрочем, если Константин Жеваго всех директоров и президентов "Ворсклы" до сих пор держит, кажется, его это устраивает. В том числе и три подряд вылета в квалификации Лиги конференций.

Правда, начался матч для полтавского клуба почти идеально: с гола в ворота соперника. Скляр удачно выбрал позицию во время углового, но головой сбросил в затылок партнера по команде. Однако мяч удачно отскочил назад к хавбеку "зеленых", который с метра затолкал его в ворота.

"Руху" и неделю назад приходилось отыгрываться против "Зари", поэтому пропущенный команду Виталия Пономарева не сломал. Козырем в рукаве наставника оставался Климчук, почти сам себе создавший гол: Роман сделал выдающуюся передачу по левому краю на нападающего, тот со своей половины поля убежал, и Сантана решил, что идеальным решением будет фол в пределах штрафной. Железный пенальти, реализованый пострадавшим.

1:1 – закономерный результат на перерыв. Обе команды не наиграли на этот результат по своей активности в атаке, а просто реализовали максимум, который им дарили защитники. Если бы знал Виктор Скрипник, сколько подарков сделает его команда сопернику во втором тайме..

Начало конца началось ближе к середине 45-минутки. Не исключено, что Сантана учился в футбольной школе адептов "хто вище б'є, той краще грає", иначе понять, зачем от поднял мяч в воздух на своей половине поля сложно. Львовяне этим подарком воспользовались и вывели Климчука на свидание с голкипером, теперь уже с игры.

После ошибок пришел еще и нефарт: Квасница получил шикарную разрезную передачу и сам реализовал выход один на один с голкипером. Причем первый удар хавбек нанес в голкипера, но мяч очень удачно отскочил на ногу Илье назад.

Точку поставил Павлюк своим автоголом. Столь дикого удара по своим воротам вы не всегда увидите даже в ДЮФЛ. Конечно, защитник находился под давлением, но из всех вариантов (пас на ближнего, в аут или на угловой) он принял самое плохое решение из возможных: пустить мяч щечкой в свои пустые ворота.

Трагикомедия, сюрреализм, фарс – это все о сегодняшней "Ворскле". Конечно, хотелось бы отметить и наставника "Руха" Виталия Пономарева, в составе которого во втором матче подряд забил игрок со скамейки запасных. Но полтавский коллектив сейчас настолько безжизненный и бледный, что в первую очередь нужно обращать внимание на это. "Ворскла" сегодня показала, что это не представитель Украины в еврокубках, хоть и бывший. Это команда, у которой есть Степанюк, а еще десять футболистов на поле не слышат главного тренера. А еще сильно уставшие. Возможно, со следующей недели дела будут лучше.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Евгений Гашков (Черновцы)
Рух - Ворскла 4:1
Голы: Юрий Климчук 37 (пен.), Юрий Климчук 58, Илья Квасница 70, Евгений Павлюк 81 (авт.) - Александр Скляр 10
Рух: Дмитрий Ледвий, Юрий Климчук, Остап Притула (Таллес Бренер 71), Роман Дидык, Эдсон Фернандо (Денис Слюсар 77), Марко Сапуга, Алексей Сыч (Ростислав Лях 77), Денис Теслюк (Илья Квасница 57), Богдан Слюбик, Виталий Роман, Василий Рунич (Уив Соломон-Отабор 57)
Ворскла: Павел Исенко, Александр Скляр, Владлен Юрченко (Тиагуиньо 75), Руслан Степанюк, Евгений Павлюк, Илья Крупский (Даниил Хрипчук 69), Андрей Бацула (Даниил Тузенко 88), Иван Нестеренко, Артем Челядин (Артём Кулаковский 69), Ибрахим Кане, Тиаго Сантана (Данила Изотов 87)
Предупреждения: Богдан Слюбик 25 - Тиаго Сантана 36, Андрей Бацула 42, Илья Крупский 65

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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Комментарии (19)
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download1 (huyersk)
06.08.2023 в 22:44
Я дуже радий що ці козли програли
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+1
-2
Матч Футболович
06.08.2023 в 22:19
Слава Богу, цьому колгоспному баласту очки нафік не потрібні, щоб ще раз в єврокубкіх не ганьбитися. Ворскла смочкчи в сторонці.
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0
-2
bikr632002 (Mississauga)
06.08.2023 в 22:05
Автор, а що означає (пін.) після голу Климчука?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 22:10
удар "пингвином"
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0
0
фрілансер (Львів)
06.08.2023 в 21:34
нвіть не з ЛНЗ, а з "Поліссям" хочу подивитися, що Рух покаже
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.08.2023 в 21:27
Мені подобається турнірна таблиця зараз: 1. Динамо. 2. Рух 3. Олександрія 4. Колос. 5. Шахтар Хай так і буде.
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+1
-3
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Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 21:24
Нихрена себе Рух дает. Скрипник, Витя, да как же так? Хотя да, усталость после Дилы, конечно.
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-1
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Крестоносец (Полтава)
06.08.2023 в 21:23
Навідміну від гри з Ділою, незважаючи на результат, в матчі з Рухом була гра. А результат... Не може команда їхати дві доби, приїхати у Львів о 6 ранку в готель, а о 19.00 вийти на поле і бути у фізичній кондиції відбігати 90 хвилин з короткою лавкою. Ну і дебютант Сантана - який фактично привіз 3 голи з 4. Зараз треба відпочити і готуватися до наступної гри. p.s. керівництво могло б і прямий чартер замовити до Жешува, був би інший результат.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.08.2023 в 21:16
Радий за обидві команди.
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0
0
Грязный Гаррик (C)
06.08.2023 в 21:15
Рух Красавцы!!!Так держать!!!!Ворскла это просто пародия на футбол....Павлюк закончи карьеру пока тебе 20,ты не футболист....Буду держать кулаки чтоб Ворскла прошла очищением в Первой Лиге Украины...Рух и Кривбасс нравятся в элом сезоне,за них буду топить...
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-3
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Доктор Хаймарс
06.08.2023 в 21:31
Я болею за Кривбасс, а ты Жажа топишь людей. Ну не изверг ли ты, а?
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0
0
vgolovan (полтава)
06.08.2023 в 21:14
Тренер без гравців проти тренерської команди. Рух - Ворскла 4:1 - що хотіли цим сказати і про кого
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+3
-1
Будєм разбіратся (Київ)
06.08.2023 в 21:41
Ага. Виглядає ніби згенеровано чатом GPT)) Я от зробив запит на 10 кумедних назв для статті. Приблизно таке ж вийшло: Звичайно, ось декілька варіантів смішних назв: 1. "Футбольна забава: Як Рух підкорив Ворскулу з усмішкою"2. "Казковий Рух: Полтавська Ворскла насміхається"3. "Комедія помилок: Рух і його 4 голи проти Ворскли"4. "Пригода на полі: Рух знущається над Ворсклою 4:1"5. "Сміховини на футбольному полі: Рух розважив усіх проти Ворскли"6. "Комічний карнавал: Рух перевершив Ворсклу з рахунком 4:1"7. "Гумористичний футбол: Львівський Рух прикололася над Ворсклою"8. "Сміхові атаки: Як Рух розсмішив Ворсклу 4:1"9. "Футбольний жарт: Рух зіграв настільки смішно, що Ворскла не могла утримати сміх"10. "Курйози на полі: Рух у веселій переваги над Ворсклою"
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+1
0
Prideman (Lviv)
06.08.2023 в 21:50
Хотіли сказати що тренер без гравців це Скрипник, відповідно типу тренерська команда це Рух. Хоча я з цим не згоден.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 21:09
скрипник: мы никому ничего не должны (с)
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+2
-1
Prideman (Lviv)
06.08.2023 в 20:55
Оце старт. 2 матчі 6 очок. Коли таке було?) Може хочу цього сезону не будуть в аутсайдерах..
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+1
-2
Lion Killer (Львів)
06.08.2023 в 21:23
та ну, ти ж після 1го матчу тут кречав про те, що не такий тренер потрібен Руху. Експерт.
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+1
-1
Prideman (Lviv)
06.08.2023 в 21:47
Ти читати уважно навчися. Я в своєму коментарі нічого за тренера не говорив. Я написав про старт команди. І якщо ти сам вже заговорив про тренера, то скажу: щодо персони Пономарьова я своєї думки не змінив і не зміню. Рух тягне Климчук. Климчук!!! А не Пономарьов. Якби не він, то з тих 6 очок в кращому випадку було б 2 і то не факт
0
-2
Lion Killer (Львів)
06.08.2023 в 21:59
"Ти читати уважно навчися" - я уважно читаю. Було щось на кшталт "не з цим тренером...". Якщо це в твоєму розумінні "я в своєму коментарі нічого за тренера не говорив", то ок. і по результату. Тут немає ніяких "якби". Є 6 очок. Де факто. І є організована гра команди, заслужений виграш як в 1й так і в 2й грі. Климчук розцвів і видліляться. Так Понамарьову посадиити його на лавку чи що?) Бо так не чесно вигравати?) Спочатку "не з цим тренером", а тепер геніальна аргументація "Рух тягне Климчук. Климчук!!!" .
+1
0

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