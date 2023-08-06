Тренер без игроков против тренерской команды. Рух - Ворскла 4:1

Для того чтобы вы понимали весь сюр нынешнего руководства "Ворсклы": на сегодняшний матч команда вышла в дизайне формы, в котором на собрании еще год назад играла "Александрия". Это даже не история, когда клуб слизывает форму со сборной Нигерии . Вы можете сказать, что это вещи не важны, но на самом деле важно все: от формы до переездов на игру. Последнее – еще одна из причин провального результата. Двое суток добираться из Грузии после еврокубков и разгромно проиграть бывшему аутсайдеру УПЛ - разве это не звенья одной цепи.

У полтавских менеджеров сегодня работы ни над чем нет. Еще одна печальная история, что клуб научился только осваивать средства, не понимая, что такое футбольный менеджмент. Впрочем, если Константин Жеваго всех директоров и президентов "Ворсклы" до сих пор держит, кажется, его это устраивает. В том числе и три подряд вылета в квалификации Лиги конференций.

Правда, начался матч для полтавского клуба почти идеально: с гола в ворота соперника. Скляр удачно выбрал позицию во время углового, но головой сбросил в затылок партнера по команде. Однако мяч удачно отскочил назад к хавбеку "зеленых", который с метра затолкал его в ворота.

"Руху" и неделю назад приходилось отыгрываться против "Зари", поэтому пропущенный команду Виталия Пономарева не сломал. Козырем в рукаве наставника оставался Климчук, почти сам себе создавший гол: Роман сделал выдающуюся передачу по левому краю на нападающего, тот со своей половины поля убежал, и Сантана решил, что идеальным решением будет фол в пределах штрафной. Железный пенальти, реализованый пострадавшим.

1:1 – закономерный результат на перерыв. Обе команды не наиграли на этот результат по своей активности в атаке, а просто реализовали максимум, который им дарили защитники. Если бы знал Виктор Скрипник, сколько подарков сделает его команда сопернику во втором тайме..

Начало конца началось ближе к середине 45-минутки. Не исключено, что Сантана учился в футбольной школе адептов "хто вище б'є, той краще грає", иначе понять, зачем от поднял мяч в воздух на своей половине поля сложно. Львовяне этим подарком воспользовались и вывели Климчука на свидание с голкипером, теперь уже с игры.

После ошибок пришел еще и нефарт: Квасница получил шикарную разрезную передачу и сам реализовал выход один на один с голкипером. Причем первый удар хавбек нанес в голкипера, но мяч очень удачно отскочил на ногу Илье назад.

Точку поставил Павлюк своим автоголом. Столь дикого удара по своим воротам вы не всегда увидите даже в ДЮФЛ. Конечно, защитник находился под давлением, но из всех вариантов (пас на ближнего, в аут или на угловой) он принял самое плохое решение из возможных: пустить мяч щечкой в свои пустые ворота.

Трагикомедия, сюрреализм, фарс – это все о сегодняшней "Ворскле". Конечно, хотелось бы отметить и наставника "Руха" Виталия Пономарева, в составе которого во втором матче подряд забил игрок со скамейки запасных. Но полтавский коллектив сейчас настолько безжизненный и бледный, что в первую очередь нужно обращать внимание на это. "Ворскла" сегодня показала, что это не представитель Украины в еврокубках, хоть и бывший. Это команда, у которой есть Степанюк, а еще десять футболистов на поле не слышат главного тренера. А еще сильно уставшие. Возможно, со следующей недели дела будут лучше.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Евгений Гашков (Черновцы)

Рух - Ворскла 4:1

Голы: Юрий Климчук 37 (пен.), Юрий Климчук 58, Илья Квасница 70, Евгений Павлюк 81 (авт.) - Александр Скляр 10

Рух: Дмитрий Ледвий, Юрий Климчук, Остап Притула (Таллес Бренер 71), Роман Дидык, Эдсон Фернандо (Денис Слюсар 77), Марко Сапуга, Алексей Сыч (Ростислав Лях 77), Денис Теслюк (Илья Квасница 57), Богдан Слюбик, Виталий Роман, Василий Рунич (Уив Соломон-Отабор 57)

Ворскла: Павел Исенко, Александр Скляр, Владлен Юрченко (Тиагуиньо 75), Руслан Степанюк, Евгений Павлюк, Илья Крупский (Даниил Хрипчук 69), Андрей Бацула (Даниил Тузенко 88), Иван Нестеренко, Артем Челядин (Артём Кулаковский 69), Ибрахим Кане, Тиаго Сантана (Данила Изотов 87)

Предупреждения: Богдан Слюбик 25 - Тиаго Сантана 36, Андрей Бацула 42, Илья Крупский 65