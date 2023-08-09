Официально: Днепр-1 подписал Леднева и Филиппова

" Днепр-1 " объявил о подписании контрактов с двумя игроками.

Новичками клуба стали форвард Александр Филиппов и хавбек Богдан Леднев.

Соглашение с 30-летним Филипповым рассчитано на 1 год, а с 25-летним Ледневым – на 3 года.

Форвард взял себе 7-й номер в новой команде, а хавбек - 17-й.

Филиппов с 2020 года выступал за "Сент-Трюйден", в прошлом году играл в аренде в "Риге", после чего вновь вернулся в бельгийский клуб. В Украине форвард известен по выступлениям в рядах "Арсенала", "Ильичевца" и "Десны".

Леднев принадлежал "Динамо" (контракт до 2024 года), но в последние годы играл больше по арендам. С 2018 по 2020 год хавбек играл в "Заре", после этого Богдан вернулся в "Динамо", а 2022 год провел в "Фехерваре".