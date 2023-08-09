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Официально: Днепр-1 подписал Леднева и Филиппова

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сильное усиление для днепрян

Официально: Днепр-1 подписал Леднева и Филиппова

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" объявил о подписании контрактов с двумя игроками.

Новичками клуба стали форвард Александр Филиппов и хавбек Богдан Леднев.

Соглашение с 30-летним Филипповым рассчитано на 1 год, а с 25-летним Ледневым – на 3 года.

Форвард взял себе 7-й номер в новой команде, а хавбек - 17-й.

Филиппов с 2020 года выступал за "Сент-Трюйден", в прошлом году играл в аренде в "Риге", после чего вновь вернулся в бельгийский клуб. В Украине форвард известен по выступлениям в рядах "Арсенала", "Ильичевца" и "Десны".

Леднев принадлежал "Динамо" (контракт до 2024 года), но в последние годы играл больше по арендам. С 2018 по 2020 год хавбек играл в "Заре", после этого Богдан вернулся в "Динамо", а 2022 год провел в "Фехерваре".

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В статье: Александр Филиппов Богдан Леднев СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.08.2023 в 19:09
Таке собі посилення, для УПЛ хіба що.
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C_Ballack (Днепр)
09.08.2023 в 18:22
Зачем этот Филиппов, это днище полное...
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0
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FC Energy (Новая Каховка)
09.08.2023 в 18:55
дефицит форвардов
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0
0
C_Ballack (Днепр)
09.08.2023 в 18:58
Украинских да, но есть же и зарубежный рынок.
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