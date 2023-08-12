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Голкипер Черноморца Шевченко впервые за 41 месяц вышел в старте в профессиональном матче

Премьер-лига
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Довольно длинная пауза от футболиста

Голкипер Черноморца Шевченко впервые за 41 месяц вышел в старте в профессиональном матче

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Черноморца" Алексей Шевченко вышел в стартовом составе матча третьего тура УПЛ против "Оболони". Для вратаря этот поединок стал дебютным за 41 месяц с первых минут.

В последний раз он играл в основе в марте 2020 года. Тогда Шевченко вышел с первых минут в составе "Шахтера" на матч против "Ворсклы" (0:1).

После этого Алексей играл в старте только в чемпионате дублеров, а также выходил на замену. К примеру, в последнем туре прошлого чемпионата Украины голкипер провел 28 минут, появившись на поле во втором тайме в матче против той же "Ворсклы".

За встречей между "Черноморцем" и "Оболонью" можно следить в трансляции UA-Футбол>>>.

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В статье: Ворскла (Полтава) Алексей Шевченко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
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