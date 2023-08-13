Два ключевых полузащитника новичка УПЛ находятся в лазарете

Новичок Украинской Премьер-лиги ЛНЗ пока не может рассчитывать сразу на двух ключевых опорных полузащитников. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сергей Рыбалка не доиграл до конца матч первого тура чемпионата против "Черноморца", так как получил серьезное повреждение плесновой кости (стопа). Другой опытный полузащитник – Евгений Банада – в этом сезоне еще не выступал из-за травмы боковой связки колена.

Источник сообщает, что оба футболиста могут вернуться только после сентябрьской паузы на матчи сборных – не раньше, чем через месяц.

Следующий матч ЛНЗ проведет сегодня, 13 августа. Соперником черкасской команды станет “Кривбасс”.