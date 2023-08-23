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Черноморец подписал Вакулу - его дебют может состояться сегодня
Игрок уже заявлен на чемпионат и Кубок Украины
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Полузащитник Владислав Вакула определился с местом продолжения карьеры. 24-летний футболист перешел в "Черноморец".
Пресс-служба одесситов отметила, что футболист уже заявлен на Кубок Украины. В то же время сайт УПЛ подтверждает, что хавбек находится в заявке одесского клуба и на чемпионат страны.
Заметим, что сегодня, 23 августа, "Черноморец" сыграет против "Левого берега" в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Вполне вероятно, что Владислав может выйти на поле уже в этой игре.
"Черноморец" не раскрывает детали трудового договора. Однако, как утверждает ТаТоТаке, полузащитник подписал контракт до конца сезона с опцией пролонгации со стороны моряков.
Напомним, что Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером, из-за чего он надолго не задерживается в своих командах.
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