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Черноморец подписал Вакулу - его дебют может состояться сегодня

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок уже заявлен на чемпионат и Кубок Украины

Черноморец подписал Вакулу - его дебют может состояться сегодня

facebook.com/mariupolfc

Новина українською

Полузащитник Владислав Вакула определился с местом продолжения карьеры. 24-летний футболист перешел в "Черноморец".

Пресс-служба одесситов отметила, что футболист уже заявлен на Кубок Украины. В то же время сайт УПЛ подтверждает, что хавбек находится в заявке одесского клуба и на чемпионат страны.

Заметим, что сегодня, 23 августа, "Черноморец" сыграет против "Левого берега" в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Вполне вероятно, что Владислав может выйти на поле уже в этой игре.

"Черноморец" не раскрывает детали трудового договора. Однако, как утверждает ТаТоТаке, полузащитник подписал контракт до конца сезона с опцией пролонгации со стороны моряков.

Напомним, что Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером, из-за чего он надолго не задерживается в своих командах.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Вакула
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.08.2023 в 13:00
Вакула не подведи ГРИ и ОДЕССУ --будь хорошим мальчиком-- тётя Соня даст конфетку
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