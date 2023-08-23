Трансфер Вакулы в Черноморец: Полесье озвучило детали перехода

"Полесье" подтвердило переход полузащитника Владислава Вакулы в "Черноморец".

Пресс-служба житомирского клуба сообщила, что это аренда до 31 декабря 2023 года с возможностью пролонгации до 30 июня 2024 года.

"Полесье" предоставило игроку возможность свободно искать для себя клуб. Желаем Владиславу успехов в дальнейшем", – прокомментировал соглашение генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.

К слову, хавбек уже успел дебютировать за новую команду - в 13:00 "Черноморец" начал игру против "Левого берега" в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Владислав вышел в стартовом составе одесской команды. Футболист взял себе 29-й игровой номер.

Вакула также известен по выступлениям за "Сталь", "Шахтер", "Мариуполь" и "Ворсклу".