Кравченко: У нас сейчас очень добротный и ровный чемпионат

Защитник "Полесья" Никита Кравченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ против "Александрии".

"В команде хорошее настроение, все знаем, что на самом деле будет тяжелая игра, учитывая, что она к тому же и выездная. Настраиваем себя на действительно тяжелый матч. "Александрия" очень хорошо играет с мячом, у них хороший контроль мяча .Ну, и конечно их сильная сторона - молодые, быстрые и перспективные игроки.

Я считаю, что в целом чемпионат довольно трудно предсказуем: аутсайдеры могут обыграть гранды и все играют на одном уровне. Поэтому каждые игровые баллы нам очень важны. Я оцениваю наш старт как неплохой, но можем лучше. Но в целом чемпионат очень интересен.

Вы только посмотрите, даже "Шахтеру" и "Динамо" каждый соперник в игре создает проблемы, поэтому сейчас очень добротный и ровный чемпионат", - сказал Кравченко.