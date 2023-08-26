Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравченко: У нас сейчас очень добротный и ровный чемпионат
Игрок поделился впечатлениями о начале сезона
Фото: ФК Рух
Защитник "Полесья" Никита Кравченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ против "Александрии".
"В команде хорошее настроение, все знаем, что на самом деле будет тяжелая игра, учитывая, что она к тому же и выездная. Настраиваем себя на действительно тяжелый матч. "Александрия" очень хорошо играет с мячом, у них хороший контроль мяча .Ну, и конечно их сильная сторона - молодые, быстрые и перспективные игроки.
Я считаю, что в целом чемпионат довольно трудно предсказуем: аутсайдеры могут обыграть гранды и все играют на одном уровне. Поэтому каждые игровые баллы нам очень важны. Я оцениваю наш старт как неплохой, но можем лучше. Но в целом чемпионат очень интересен.
Вы только посмотрите, даже "Шахтеру" и "Динамо" каждый соперник в игре создает проблемы, поэтому сейчас очень добротный и ровный чемпионат", - сказал Кравченко.
Популярное сейчас
- Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины
- Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
- Канонирам пора проснуться. Арсенал – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 26.08.2023
- Журналист назвал нынешний бюджет Динамо
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО