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Кравченко: У нас сейчас очень добротный и ровный чемпионат

Премьер-лига
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Игрок поделился впечатлениями о начале сезона

Кравченко: У нас сейчас очень добротный и ровный чемпионат

Фото: ФК Рух

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Защитник "Полесья" Никита Кравченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ против "Александрии".

"В команде хорошее настроение, все знаем, что на самом деле будет тяжелая игра, учитывая, что она к тому же и выездная. Настраиваем себя на действительно тяжелый матч. "Александрия" очень хорошо играет с мячом, у них хороший контроль мяча .Ну, и конечно их сильная сторона - молодые, быстрые и перспективные игроки.

Я считаю, что в целом чемпионат довольно трудно предсказуем: аутсайдеры могут обыграть гранды и все играют на одном уровне. Поэтому каждые игровые баллы нам очень важны. Я оцениваю наш старт как неплохой, но можем лучше. Но в целом чемпионат очень интересен.

Вы только посмотрите, даже "Шахтеру" и "Динамо" каждый соперник в игре создает проблемы, поэтому сейчас очень добротный и ровный чемпионат", - сказал Кравченко.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Полесье (Житомир) Никита Кравченко
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Источник:
Сайт ФК "Полісся"

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