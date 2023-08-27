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Демченко: По своим игровым характеристикам Азаров похож на Жорди Альбу
Атакующий защитник, который не боится идти вперед
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский тренер, наставник "Динамо" Батуми, Андрей Демченко рассказал о грузинском новичке "Шахтере" Иракли Азарове.
“ – Это левый защитник атакующего плана. Очень быстрый, ловкий и технический. По своим игровым характеристикам похож на Жорди Альбу. Может нестандартно сыграть в штрафной соперника.
– Какие его сильнейшие стороны?
– Индивидуальное техническое мастерство. Не боится обыгрывать. Спокойно может пройти один и даже два соперника. Он левша, однако может не только подходить к штрафной, но и сместиться с фланга в центр и пробить по воротам правой.
Конечно, защитник, бегущий вперед, не всегда успевает возвращаться назад. Поскольку Иракли подключается ко всем атакам, его необходимо страховать центральному защитнику или опорнику. Думаю, тренер придумает как компенсировать его минусы.
Думаю, что для тренера "Шахтера" Азаров будет очень полезен. "Горняки" сейчас исповедуют голландский стиль, предусматривающий постоянное владение мячом. Грузин обязан вписаться в эту модель. Для “Шахтера” он станет усилением. Вместе с тем же Алексеем Кащуком на фланге он может создать очень эффективную связку”, - сказал Демченко.
Напомним, что трансфер Азарова обошелся "Шахтеру" в три миллиона евро. Контракт между сторонами подписан на пять лет.
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