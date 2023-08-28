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Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай увольняет второго тренера

Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Две недели назад Александр Кучер решил подать в отставку с должности главного тренера “Днепра-1” после ничьи с “Минаем”. Для закарпатского клуба это были первые очки в сезоне. В следующий раз “Минай” смог не проиграть в поединке с “Зарей” (1:1), и снова с неутешительными последствиями для главного тренера соперника. Не смог принять ничью с аутсайдером Ненад Лалатович.

Фотогалерея

Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 1Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 2Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 3Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 4Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 5Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 6Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 7Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 8Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 9Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 10Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 11Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 12Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 13Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 14Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 15Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 16Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 17Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 18Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 19Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 20Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 21Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 22Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 23Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 24Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 25Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 26Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 27Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 28Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 29Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 30Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 31Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 32Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 33Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 34Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 35Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 36Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 37Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 38Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 39Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 40Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря - фото 41

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Шаран Премьер-лига УПЛ Ненад Лалатович ФК Минай
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