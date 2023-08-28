Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря

Две недели назад Александр Кучер решил подать в отставку с должности главного тренера “Днепра-1” после ничьи с “Минаем”. Для закарпатского клуба это были первые очки в сезоне. В следующий раз “Минай” смог не проиграть в поединке с “Зарей” (1:1), и снова с неутешительными последствиями для главного тренера соперника. Не смог принять ничью с аутсайдером Ненад Лалатович.

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