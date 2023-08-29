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Бартулович: Ни один контракт в Украине не читал. Там ничего особенного нет

Премьер-лига
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Хорватский тренер вспомнил свой уход из "Ингульца"

Бартулович: Ни один контракт в Украине не читал. Там ничего особенного нет

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Ассистент главного тренера "Зари" Младен Бартулович рассказал о своем уходе из "Ингульца" в конце прошлого сезона.

– Почему ты не добыл сезон до конца? У тебя была какая-то обида, потому что хотел быть главным тренером, а назначили Лупашко?

– Ну обида-не обида, но если бы я остался на тех 2 матча, то не смог бы потом уйти.

– А почему?

– Думаю, он (Александр Поворознюк – прим.) не отпустил бы.

– Что это значит? Объясни. Ты ведь не в рабстве.

– Не в рабстве, но контракт был.

– Так ты ушел – значит, нарушил контракт?

– Не нарушил, он дал согласие разорвать.

– А так не дал бы?

– Я думаю, что потом нет.

– Интересно, ничего не понятно, но очень интересно. Расскажи о контракте тренера – он отличается от контракта игрока?

– Честно, ни один контракт в Украине не читал. Там обычный контракт, ничего особенного нет.

– У тебя был агент?

– Был.

– Кто?

– Шаблий.

– Шаблий не помог бы?

– Неизвестно, как бы оно было, – ответил Бартулович.

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В статье: Заря (Луганск) Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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