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Бартулович: Ни один контракт в Украине не читал. Там ничего особенного нет
Хорватский тренер вспомнил свой уход из "Ингульца"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Ассистент главного тренера "Зари" Младен Бартулович рассказал о своем уходе из "Ингульца" в конце прошлого сезона.
– Почему ты не добыл сезон до конца? У тебя была какая-то обида, потому что хотел быть главным тренером, а назначили Лупашко?
– Ну обида-не обида, но если бы я остался на тех 2 матча, то не смог бы потом уйти.
– А почему?
– Думаю, он (Александр Поворознюк – прим.) не отпустил бы.
– Что это значит? Объясни. Ты ведь не в рабстве.
– Не в рабстве, но контракт был.
– Так ты ушел – значит, нарушил контракт?
– Не нарушил, он дал согласие разорвать.
– А так не дал бы?
– Я думаю, что потом нет.
– Интересно, ничего не понятно, но очень интересно. Расскажи о контракте тренера – он отличается от контракта игрока?
– Честно, ни один контракт в Украине не читал. Там обычный контракт, ничего особенного нет.
– У тебя был агент?
– Был.
– Кто?
– Шаблий.
– Шаблий не помог бы?
– Неизвестно, как бы оно было, – ответил Бартулович.
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