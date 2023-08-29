  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чешское Динамо интересуется форвардом Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чешское Динамо интересуется форвардом Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Но не факт, что горняки отпустят игрока

Чешское Динамо интересуется форвардом Шахтера

Фото: УАФ

Новина українською

21-летний нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник может перебраться в чемпионат Чехии.

Как сообщает Sport.ua, переговоры с "горняками" по Вьюннику ведет аутсайдер нынешнего розыгрыша чешского элитарного дивизиона – "Динамо" из Ческе-Будеевице.

Впрочем, пока что никакой конкретики по переговорам нет. Также не факт, что "Шахтер" отпустит Вьюнника в свете травмы другого форварда команды Лассины Траоре.

Минувший сезон футболист на правах аренды провел за "Цюрих" (Швейцария) и "Грацер" (Австрия).

В нынешнем сезоне в розыгрыше УПЛ Вьюнник провел 4 матча (во всех выходил на замену) без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
НАБУ подозревает владельцев Черноморца Кауфмана и Грановского в незаконном завладении аэропортом Одесса
yellow-arrow
Сабо: Если у Ярмоленко и Луческу серьезный конфликт, Суркис вмешается
yellow-arrow
Палкин выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления ECA
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) "Ингольштадт" Богдан Вьюнник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде