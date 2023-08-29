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Чешское Динамо интересуется форвардом Шахтера
Но не факт, что горняки отпустят игрока
Фото: УАФ
21-летний нападающий "Шахтера"
Как сообщает Sport.ua, переговоры с "горняками" по Вьюннику ведет аутсайдер нынешнего розыгрыша чешского элитарного дивизиона – "Динамо" из Ческе-Будеевице.
Впрочем, пока что никакой конкретики по переговорам нет. Также не факт, что "Шахтер" отпустит Вьюнника в свете травмы другого форварда команды Лассины Траоре.
Минувший сезон футболист на правах аренды провел за "Цюрих" (Швейцария) и "Грацер" (Австрия).
В нынешнем сезоне в розыгрыше УПЛ Вьюнник провел 4 матча (во всех выходил на замену) без результативных действий.
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