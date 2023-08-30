Минай к матчу с Шахтером дозаявит новичка, два игрока закарпатцев восстановились после травм

Защитник " Миная " Богдан Чуев и полузащитник Сергей Панасенко вернулись в общую группу и готовятся к матчу 6-го тура УПЛ против "Шахтера".

Предыдущий поединок с "Зарей" (1:1) оба футболиста пропустили: Чуев — из-за пищевого отравления, а Панасенко — из-за проблем с копчиком после столкновения с соперником в матче 4-го тура с "Металлистом 1925".

Также, по информации Sport.ua, к противостоянию с "горняками" закарпатский клуб дозаявит 23-летнего защитника Александра Мельника, который недавно покинул "Александрию". Мельник уже два дня тренируется под руководством Владимира Шарана и в ближайшее время с ним будет оформлено официальные отношения.

Напомним, что матч "Миная" с "Шахтером" состоится в субботу, 2 сентября. Начало — в 13:00.