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Хавбека Кривбасса вызвали в сборную Руанды

Премьер-лига
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На матч квалификации Кубка Африканских Наций

Хавбека Кривбасса вызвали в сборную Руанды

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Джихад Бизимана был вызван в национальную сборную Руанды.

26-летний отправится в ряды сборной сразу после сегодняшнего матча против "Колоса".

В рамках 6-го тура группового раунда квалификации Кубка Африканских Наций сборная Руанды проведет гостевой матч против Сенегала.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
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