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Хавбека Кривбасса вызвали в сборную Руанды
На матч квалификации Кубка Африканских Наций
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Джихад Бизимана был вызван в национальную сборную Руанды.
26-летний отправится в ряды сборной сразу после сегодняшнего матча против "Колоса".
В рамках 6-го тура группового раунда квалификации Кубка Африканских Наций сборная Руанды проведет гостевой матч против Сенегала.
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Источник:Телеграм-канал ФК "Кривбасс"
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