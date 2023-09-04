Береза: Каждый наш футболист и спортсмен должен понять, что в любой момент он может сменить комфортную раздевалку на окоп

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза обратился к украинским футболистам.

"Слава богу, что чемпионат вообще проводится. Я снимаю шляпу перед воюющей страной, которая может позволить себе футбол в такое тяжелое время. Но каждый наш футболист и спортсмен должен ясно понять, что он в любой момент может сменить комфортную раздевалку и поле на окоп.

Поэтому когда они представляют нашу страну на международных соревнованиях, нужно выкладываться на 100 процентов, а не отбывать номер. Футбол – это одна из площадок, где можно обратиться к мировому сообществу и сказать, что у нас идет война, нас убивают. Спортсмены – это послы нашей страны в мире.

Поэтому на сегодняшний день футболисты это те же солдаты и если они не хотят достойно играть, то должны быть готовы сменить ребят, которые сейчас сидят в окопах. Каждый сантиметр нашей земли освобождается украинской кровью, проливаемой украинским солдатом. Если не будет украинского государства, то не будет спортивных клубов и футбола. Не забывайте об этом. Спасибо нашим Силам Обороны за каждый день, который вы проживаете. Слава Украине!" – заявил Береза.