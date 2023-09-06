Шахтер обошел два английских клуба в борьбе за Мироши

Новичок "Шахтера" Новатус Мироши мог оказаться в Англии.

Согласно данным Aroged, 20-летнего защитника в своих рядах хотели видеть два представителя Чемпионшипа - "Мидлсбро" и "Саутгемптон". Именно у этих двух клубов "горняки" выиграли борьбу за Мироши.

Донецкий клуб арендовал танзанийца у "Зюлте Варегема" до конца сезона-2023/24. В минувшей кампании он отдал 2 ассиста в 38 матчах за бельгийский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.