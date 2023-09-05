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Шахтер получит компенсацию за переход Тете в Галатасарай - турецкие СМИ

Премьер-лига
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Горняки таки получат деньги за бразильского вингера

Шахтер получит компенсацию за переход Тете в Галатасарай - турецкие СМИ

Фото: facebook.com/Galatasaray

Новина українською

"Шахтер" все-таки получит компенсацию за переход бразильского вингера Тете в "Галатасарай". Об этом сообщил турецкий журналист Левент Тюземен в программе Artı Futbol.

"Я слышал, что "Галатасарай" заплатит небольшую сумму за Тете", – отметил Тюземен.

Ранее была информация, что "горняки" подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу трансфера Тете. Донецкий клуб хочет получить 12 миллионов евро.

Отметим, что 22-летний Тете сыграл 3 матча за "Галатасарай", результативными действиями пока не отметился. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
A Spor

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