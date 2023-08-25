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Шахтер продолжает попытки отсудить деньги за Тете и Соломона. Обещает передать их на помощь жертвам войны
Горняки подали иск в ЕСПЧ
фото из свободных источников
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Так, по данным Fotospor, "горняки" уже подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу вингеров Тете и Манора Соломона, которые подписали контракты с "Галатасараем" и "Тоттенхэм".
За Тете "Шахтер" хочет получить 12 миллионов евро, а за Соломона – 18 миллионов евро.
В иске отмечается, что "Шахтер", а также фонд владельца клуба Рината Ахметова и дочерние предприятия СКМ потратили на помощь Украине 175 миллионов долларов за 18 месяцев полномасштабной войны. Также украинский клуб заверяет, что деньги от компенсаций за Тете и Соломона будут направлены на помощь жертвам войны.
"Шахтер" уже потребовал от ФИФА отстранить Тете от футбола, а УАФ не выдала "Галатасараю" трансферный сертификат на бразильца, из-за чего туркам пришлось обращаться в ФИФА и получить временный сертификат, позволяющий бразильцу играть до разрешения конфликтной ситуации.
Напомним, что на текущей неделе Тете дебютировал за "Галатасарай", сыграв в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против норвежского "Мольде" (3:2).
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