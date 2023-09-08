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Маркевич: Ничьи с Англией и Италией были бы очень хорошим результатом

Премьер-лига
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В обоих матчах нам будет очень тяжело

Маркевич: Ничьи с Англией и Италией были бы очень хорошим результатом

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от отборочных матчей сборной Украины против Англии и Италии в квалификации Евро-2024.

— Команды очень и очень непростые, но нужно постараться и взять очки. Две ничьи были бы очень хорошим результатом. Мне кажется, что с Англией нашей сборной будет проще играть, ведь англичане уже набрали очки. С Италией будет труднее — им необходимо переигрывать сборную Украины.

— Могут ли быть сюрпризы от команды Сергея Реброва для таких именитых сборных?

— Может, почему нет? Нужно выходить и играть. Сергей Ребров недавно возглавил сборную, но футболисты практически те же, которые играли и при Шевченко, и при Петракове. Не вижу каких-либо серьезных проблем с этим.

— Какие игроки будут лидерами команды в этих матчах?

— Наверное, Мудрик и Зинченко. Надеемся, что и Яремчук подтянется. Возможно, переход в "Валенсию" пойдет ему на пользу и сейчас он находится в лучшем психологическом состоянии, ведь "Валенсия" - действительно хороший клуб.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Англия Италия Карпаты (Львов)
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Источник:
1927.kiev.ua

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