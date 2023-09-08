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Капитан Вереса после трехмесячного перерыва вернулся в общую группу

Премьер-лига
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Дмитрий Клец снова в строю

Капитан Вереса после трехмесячного перерыва вернулся в общую группу

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник и капитан ровенского "Вереса" Дмитрий Клец получил травму еще в конце прошлого сезона. Стало известно, что он уже начал тренировки в общей группе.

"Уж чувствую себя гораздо лучше. На этой неделе приступил к работе в общей группе. Осторожно, но тренируюсь. Рад снова работать вместе со всей командой. Трудно оценить, насколько я готов к игре сейчас. Необходимо работать с мячом и постепенно возвращать оптимальную форму. Тренироваться, чтобы увереннее чувствовать себя на поле.

Очень соскучился по официальным матчам. Фактически три месяца пропустил. Сейчас очень тяжело и физически, и ментально. Но я очень рад, что вернулся.

Считаю, что команда неплохо начала сезон. Ребята создавали множество моментов, пытались контролировать мяч. Не было матчей, в которых мы точно заслуживали поражение", - сказал Клец.

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
НК Верес

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