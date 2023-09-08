Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Вереса после трехмесячного перерыва вернулся в общую группу
Дмитрий Клец снова в строю
Фото: НК Верес
Полузащитник и капитан ровенского "
"Уж чувствую себя гораздо лучше. На этой неделе приступил к работе в общей группе. Осторожно, но тренируюсь. Рад снова работать вместе со всей командой. Трудно оценить, насколько я готов к игре сейчас. Необходимо работать с мячом и постепенно возвращать оптимальную форму. Тренироваться, чтобы увереннее чувствовать себя на поле.
Очень соскучился по официальным матчам. Фактически три месяца пропустил. Сейчас очень тяжело и физически, и ментально. Но я очень рад, что вернулся.
Считаю, что команда неплохо начала сезон. Ребята создавали множество моментов, пытались контролировать мяч. Не было матчей, в которых мы точно заслуживали поражение", - сказал Клец.
Популярное сейчас
- Отбор на Евро-2024. Грузия - Испания 1:7. Историческое избиение
- На войне погиб брат футболиста киевского Динамо
- Днепровское сафари на льва. Как Украина одолела Англию
- Красников: Не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и не общался
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО