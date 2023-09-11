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Задерака: Амбиции Кривбасса максимальные, но главные испытания еще впереди
Хавбек "красно-белых" - о выступлениях команды в сезоне
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о своем признании, планах на сезон и кратко проанализировал выступления команды в текущем сезоне.
- Максим, тебя признали лучшим игроком 6-го тура. Что почувствовал, когда узнал об этом?
- Приятно было узнать, однако это не повод радоваться. Воспринял это как аванс от футбольной экспертной среды. Вообще это заслуга всей команды.
- Ты забил два мяча в ворота "Колоса". Как оцениваешь этот матч для себя и для команды? Можно сказать, что это был лучший матч в твоей карьере?
- Один из лучших и результативных точно. В родных стенах ковалевцы крайне редко кого-то "отпускают", а мы в тот день, на мой субъективный взгляд, наоборот, выглядели мощнее и изобретательнее противника. Где-то, в каких-то эпизодах нам откровенно говоря повезло, но в целом, считаю, итог игры более-менее закономерен.
- Позади 6 туров чемпионата. Если коротко их проанализировать, что у "Кривбасса" получилось хорошо, а что не получилось совсем?
- Играть под давлением на результат психологически сложно для любой команды. В этом смысле победы окрыляют и придают уверенности. В отличие от прошлого сезона мы не испортили старт. Осторожно об этом сейчас можно говорить, но главные испытания впереди. Недостатки имеются, но стараемся от них избавиться. Амбиции у нашего клуба максимальные. Главное избегать на дистанции необоснованных дисквалификаций из-за карточек, поведения, ненадлежащей агрессивной коммуникации с арбитрами. Если и в дальнейшем мы все вместе будем продолжать так, как на старте сезона - уверен, наши болельщики итогами текущего спортивного сезона останутся довольны
- В команде немало новичков, что интересного замечаете за ними?
- У нас здоровый микроклимат внутри коллектива. Взаимоотношения между игроками несмотря на мощную конкуренцию нормальные рабочие. Конечно труднее игрокам из дальнего зарубежья. Без знания языка, в стране где идет горячая фаза войны ... Конечно коллектив помогает этим ребятам быстрее адаптироваться. Юрий Николаевич еще со времен "Шерифа" доказал, что может развивать талантливых игроков. Яркий пример - Иван Дибанго. Как по мне, Дибанго уже сейчас один из лучших фланговых защитников УПЛ. Интересно наблюдать как люди режимлять, воспринимают нагрузки, терпят, добавляют в футбольном развитии, прогрессируют и доказывают тренеру собственную профпригодность.
- В 1/8 финала Кубка Украины вам играть против "Черноморца". Какие задачи стоят перед "Кривбассом" в Кубке Украины?
- Максимальные. Каждый новый противник - новый для нас вызов. Одесса, Роман Григорчук, Кубок. Ожидаем тяжелый матч, настраиваемся исключительно на победу.
- Сформулировал ли ты для себя персональную задачу на текущий сезон?
- Да. Быть максимально полезным команде и на каждой тренировке работать - дорабатывать на 100 процентов. Никакие предыдущие победы в футболе не работают. Доказывать надо здесь и сейчас, - сказал Задерака.
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