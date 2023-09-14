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Чурко: Лалатович классный человек, но как с тренером где-то наверняка у нас не сошлось

Премьер-лига
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Хавбек Зари рассказал о бывшем и нынешнем тренерах и не только

Чурко: Лалатович классный человек, но как с тренером где-то наверняка у нас не сошлось

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Хавбек "Зари" Вячеслав Чурко рассказал о подготовке команды к игре с "Металлистом 1925" и высказал свое мнение о новом главном тренере Валерии Кривенцове.

– Я уже сыграл в нескольких играх, еще не был полностью готов, но сейчас процентов на 90 готов. Я работаю над укреплением мышцы, над коленом, которая где-то не позволяет мне ускориться. Так что я подхожу к тому, чтобы быть полностью здоров и форму набрал. Поэтому надеюсь, что в ближайшем матче смогу помочь команде.

– Как готовитесь к матчу против "Металлиста 1925"?

– У нас новый главный тренер, поэтому я надеюсь, что с этой игры мы начнем радовать наших болельщиков, как это делали в прошлом сезоне. Мы хотим вернуться к тому футболу, который демонстрировали раньше – высокий прессинг, контроль мяча. Надеюсь, мы будем создавать много моментов и сможем их реализовывать.

– Методы работы предыдущего тренера Лалатовича и нового Кривенцова отличаются?

– Они очень разные тренеры. Могу сказать, что Лалатович классный человек, но как с тренером где-то наверняка у нас не сошлось. А Кривенцова я знаю давно, с 14 лет. Это школа "Шахтера". Думаю, с ним все будет хорошо. Работаем над тактикой, над перемещениями. Нарабатываем что-то похожее на то, что было в прошлом сезоне. Дальше – все увидят.

– Некоторые специалисты отмечали, что "Заре" с Лалатовичем очень не хватало физически, особенно после 60 минуты. Даже тех игроков, которые никогда не имели проблем с функциональной готовностью.

– С тех пор как Кривенцов возглавил команду мы три дня работали в двухразовом режиме. Ведь даже в матче со "Славией", которая играет в пять защитников и все они действуют один в один, мы понимали, что нам будет тяжело физически. Когда пришел Кривенцов, он сразу сказал, что мы должны стать лучше физически как можно быстрее. Ведь на сборах с Лалатовичем было действительно где-то 15 игроков, но мы тренировались в одноразовом режиме, что наверное не очень правильно для сборов. Теперь потихоньку люди возвращаются. Я работаю над набором формы, ждем Данченко и Бутко.

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В статье: Заря (Луганск) Вячеслав Чурко Валерий Кривенцов Ненад Лалатович
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Источник:
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