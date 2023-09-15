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Днепр-1 представил тренерский штаб Максимова
Команда нового главного тренера днепрян
scdnipro1.com.ua
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В тренерский штаб 54-летнего специалиста вошли помощники главного тренера Сергей Ревут и Николай Ищенко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физической подготовке Евгений Барышников.
Сергей Анатольевич Ревут. Родился 25 февраля 1971 года в Галле (Германия).
Выступал за команды: "Мелиоратор" Каховка, ЦСКА и "Арсенал" Киев.
Тренерская карьера: ЦСКА Киев (тренер и главный тренер), "Оболонь" Киев, "Кривбасс" Кривой Рог, "Металлург" Донецк, "Мордовия" Саранск, "Кешля" Баку, "Ворскла" Полтава, "Звягель" Житомирская область.
Николай Анатольевич Ищенко. Родился 9 марта 1983 года в Киеве.
Выступал за команды: "Карпаты" Львов, "Шахтер" Донецк, "Ильичевец" Мариуполь, "Металлист" Харьков, "Сталь" Каменское, "Верес" Ровно, "Черноморец" Одесса, "Левый берег" Киев.
В национальной сборной Украины провел 1 матч.
Достижения: Чемпион Украины (2010,2011), обладатель Кубка Украины (2011), обладатель Суперкубка Украины (2008. 2010), обладатель Кубка УЕФА (2009), серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2005).
Тренерская карьера: "Гатное" Киевская область (главный тренер), "Звягель" Житомирская область.
Николай Александрович Медин. Родился 4 мая 1972 года в Никополе.
Выступал за команды: ФК "Днепр" Днепропетровск, "Металлург" Никополь, "Уралан" Элиста, "Таврия" Симферополь.
Тренерская карьера: тренер по работе с вратарями в ФК "Днепр", СК "Днепр-1" U-21 (с июля 2019 до 24 июня 2021), ФК "Никополь", "ВПК-Агро" Магдалиновский район, ФК "Львов", "Звягель" Житомирская область.
Евгений Витальевич Барышников. Родился 1 августа 1988 года в Днепропетровске.
Выступал за молодежные составы ФК "Днепр" и "Кривбасса", а также "Нефтяник" Ахтырка.
Тренерская карьера: администратор в ФК "Днепр", в СК "Днепр-1" тренер по физической подготовке с 6 июля 2017 года.
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