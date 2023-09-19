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Цыганык: Днепр-1 интересовался Скрипником, но стороны не сошлись по зарплате

Премьер-лига
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Тренер хотел получать такую же зарплату, как в Ворскле

Цыганык: Днепр-1 интересовался Скрипником, но стороны не сошлись по зарплате

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

"Днепр-1" после отставки главного тренера Александра Кучера рассматривал вариант с назначением наставника "Ворсклы" Виктором Скрипником, но стороны не сошлись в финансовых вопросах. Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганик.

"Скрипник рассматривался как кандидат в "Днепр-1", но не сошлись по условиям сотрудничества.

Скрипник хотел примерно ту же зарплату, которую он получает в "Ворскле", а это достаточно большие деньги. На сегодняшний момент он остается главным тренером "Ворсклы", - сказал Цыганик.

Напомним, что в итоге, "Днепр-1" принял Юрий Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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