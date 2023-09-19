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Цыганык: Днепр-1 интересовался Скрипником, но стороны не сошлись по зарплате
Тренер хотел получать такую же зарплату, как в Ворскле
Фото: Олександр Приходько
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"Скрипник рассматривался как кандидат в "Днепр-1", но не сошлись по условиям сотрудничества.
Скрипник хотел примерно ту же зарплату, которую он получает в "Ворскле", а это достаточно большие деньги. На сегодняшний момент он остается главным тренером "Ворсклы", - сказал Цыганик.
Напомним, что в итоге, "Днепр-1" принял Юрий Максимов.
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