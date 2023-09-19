Цыганык: Днепр-1 интересовался Скрипником, но стороны не сошлись по зарплате

" Днепр-1 " после отставки главного тренера Александра Кучера рассматривал вариант с назначением наставника "Ворсклы" Виктором Скрипником, но стороны не сошлись в финансовых вопросах. Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганик.

"Скрипник рассматривался как кандидат в "Днепр-1", но не сошлись по условиям сотрудничества. Скрипник хотел примерно ту же зарплату, которую он получает в "Ворскле", а это достаточно большие деньги. На сегодняшний момент он остается главным тренером "Ворсклы", - сказал Цыганик.

Напомним, что в итоге, "Днепр-1" принял Юрий Максимов.