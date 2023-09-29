Ракицкий получил наказание от КДК. Он может сыграть в матче с Ворсклой

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение относительно удаления защитника " Шахтера " Ярослава Ракицкого в матче 8-го тура УПЛ с "Рухом".

Как сообщает пресс-служба УАФ, Ракицкий получил дисквалификацию на два матча (за серьезное игровое нарушение), из которых на один матч – условно.

Напомним, что Ракицкий был удален прямой красной карточкой после подката и просмотра судьей системы ВАР.

Ярослав уже пропустил один матч - кубковый поединок с "Вересом" (3:0) и таким образом, сможет сыграть против "Ворсклы" в субботу, 30 сентября.

В текущем сезоне Ракицкий провел за "Шахтер" 4 матча без результативных действий.