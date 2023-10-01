УПЛ. Динамо Киев - Александрия 4:2. Победа Бражко и стандартов

“Динамо” – самая результативная команда УПЛ. Киевляне забили 20 голов, при этом сыграв на три матча меньше своих конкурентов в турнирной таблице. Победу “Динамо” в игре с “Александрией” вновь принесла атака. Команда Мирча Луческу остро действовала у чужих ворот с игры и при стандартах, но и пропустила дважды. “Александрия” дважды сравнивала счет, но на третий мяч “Динамо”, который забил Бражко, ответить не смогла. Точку в игре поставил Буяльский.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

“Динамо” на первых минутах не замечало “Александрию”. Гости тяжело вошли в игру – удар Буяльского, удар Андриевского, Ванат промахнулся мимо мяча после прострела Ярмоленко низом. Казалось, что гол был делом времени, и “Динамо” действительно быстро забило. Сработала заготовка после стандарта – подача на ближнюю штангу, Караваев выиграл борьбу в воздухе, и скинул мяч на дальнюю штангу, где у Бражко не было соперников – 1:0.

Сразу после гола киевляне старались развить свое преимущество, пока “Александрия” находилась в состоянии грогги. Ротаню пришлось принимать “пожарные” меры – замена Эрнандеса на Шостака в середине первого тайма, как позже объяснил тренер “Александрии”, была тактической.

Гости выдержали натиск, и даже сумели отодвинуть игру от своих ворот. Появились у “Александрии” и удары – опасно пробивал Джевани после прострела Шулянского.

Это был тревожный звоночек хозяевам, но команда Мирчи Луческу его не услышала. “Александрия” заработала угловой, подача, Сирота скинул мяч не в том направлении, и Ярмоленко на дальней штанге не удержал того же Джевани.

Однако лидер “Динамо” сразу же реабилитировался. Караваев выполнил прорыв по флангу, и получил по ногам, но Ярмоленко подхватил мяч, и выполнил мяч под удар Ванату – 2:1.

Второй тайм начался для “Динамо” с холодного душа – “Александрия” вновь забила после стандарта. Киевляне вынесли мяч со своей штрафной после углового, но Скорко во второй фазе красивым ударом с 20 метров отправил мяч в нижний гол.

Сразу же у ворот “Динамо” возник пожар, но Бущан сыграл хладнокровно и справедливо накричал на своих защитников.

Во втором тайме киевлянам было сложнее, и команда Руслана Ротаня нужно отдать должное. Да, был полушанс у Волошина и удар Ваната после стандартов, но гости действовали организованно у своих ворот. “Александрия” была очень близка к ничьей.

Но в конце игры гости снова пропустили после стандарта. И снова Бражко остался сам на дальней штанге, а скидку ему выполнил Ванат. В конце матча еще один гол забил Буяльский. В этот раз “Динамо” красиво вышло из-под прессинга, но у гостей уже совсем не было сил.

“Александрия” в этом матче сделала все, что могла, и команду Ротаня не в чем упрекнуть. Но “Динамо” было сильнее.

Украинская Премьер-лига, девятый тур. Киев, “Динамо им В. Лобановского”

“Динамо” – “Александрия” 4:2

Голы: Бражко 15, Ванат 44, Бражко 83, Буяльский 90+3 – Джевани 42, Скорко 47

"Динамо": Бущан – Караваєв (Тимчик 84), Попов, Сирота, Дубинчак – Андриевский (Шепелев 71), Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин (Кабаев 71) – Ванат

"Александрия": Ермаков – Эрнандес (Шостак 23), Мартинюк, Кравченко, Скорко (Гарькавенко 76) – Смирный, Сигеев – Калитвинцев, Джевани (Безерра 62), Шулянский (Микитишин 63) – Ковалец (Андрейчук 76)

Предупреждения: Волошин 49 – Сигеев 14, Скорко 51, Шостак 65, Калитвинцев 70