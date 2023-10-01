УПЛ. Динамо Киев - Александрия 4:2. Победа Бражко и стандартов

“Динамо” – самая результативная команда УПЛ. Киевляне забили 20 голов, при этом сыграв на три матча меньше своих конкурентов в турнирной таблице. Победу “Динамо” в игре с “Александрией” вновь принесла атака. Команда Мирча Луческу остро действовала у чужих ворот с игры и при стандартах, но и пропустила дважды. “Александрия” дважды сравнивала счет, но на третий мяч “Динамо”, который забил Бражко, ответить не смогла. Точку в игре поставил Буяльский.
“Динамо” на первых минутах не замечало “Александрию”. Гости тяжело вошли в игру – удар Буяльского, удар Андриевского, Ванат промахнулся мимо мяча после прострела Ярмоленко низом. Казалось, что гол был делом времени, и “Динамо” действительно быстро забило. Сработала заготовка после стандарта – подача на ближнюю штангу, Караваев выиграл борьбу в воздухе, и скинул мяч на дальнюю штангу, где у Бражко не было соперников – 1:0.
Сразу после гола киевляне старались развить свое преимущество, пока “Александрия” находилась в состоянии грогги. Ротаню пришлось принимать “пожарные” меры – замена Эрнандеса на Шостака в середине первого тайма, как позже объяснил тренер “Александрии”, была тактической.
Гости выдержали натиск, и даже сумели отодвинуть игру от своих ворот. Появились у “Александрии” и удары – опасно пробивал Джевани после прострела Шулянского.
Это был тревожный звоночек хозяевам, но команда Мирчи Луческу его не услышала. “Александрия” заработала угловой, подача, Сирота скинул мяч не в том направлении, и Ярмоленко на дальней штанге не удержал того же Джевани.
Однако лидер “Динамо” сразу же реабилитировался. Караваев выполнил прорыв по флангу, и получил по ногам, но Ярмоленко подхватил мяч, и выполнил мяч под удар Ванату – 2:1.
Второй тайм начался для “Динамо” с холодного душа – “Александрия” вновь забила после стандарта. Киевляне вынесли мяч со своей штрафной после углового, но Скорко во второй фазе красивым ударом с 20 метров отправил мяч в нижний гол.
Сразу же у ворот “Динамо” возник пожар, но Бущан сыграл хладнокровно и справедливо накричал на своих защитников.
Во втором тайме киевлянам было сложнее, и команда Руслана Ротаня нужно отдать должное. Да, был полушанс у Волошина и удар Ваната после стандартов, но гости действовали организованно у своих ворот. “Александрия” была очень близка к ничьей.
Но в конце игры гости снова пропустили после стандарта. И снова Бражко остался сам на дальней штанге, а скидку ему выполнил Ванат. В конце матча еще один гол забил Буяльский. В этот раз “Динамо” красиво вышло из-под прессинга, но у гостей уже совсем не было сил.
“Александрия” в этом матче сделала все, что могла, и команду Ротаня не в чем упрекнуть. Но “Динамо” было сильнее.
Украинская Премьер-лига, девятый тур. Киев, “Динамо им В. Лобановского”
Перемога Динамо. Тріумф атакувального футболу. Шість голів за матч.
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Грязный Гаррик (C)
01.10.2023 в 22:05
Только Динамо,Только Победа!!!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.10.2023 в 21:14
Пролонгація цигана .
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-9
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.10.2023 в 21:10
Болельщиков Динамо с победой!!! Динамо будет чемпионом, вот увидите.)
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Скачков Леонід (Рівне)
01.10.2023 в 21:35
При такому ніякому Шахтареві-цілком можливо.
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Бapceлиниyc
01.10.2023 в 22:17
Поздравляю брат! Таки да, судя по всему Динамо будет чемпионом. Шахтёр им быть не хочет. Проигрывать Ворскле это ни в какие ворота. Ворскле, которую Кривбасс вынес вперёд ногами 1-4 на её поле. Вишь, подняли тебе твои динамовцы настроение и опустили давление. А вот мне мои же наоборот, блъ..
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vlotko (Броди)
01.10.2023 в 22:27
Таку думку можна продовжити: Рух виніс вперед ногами Кривбас, але так рахувати не можна. Гра команди стуїтивна і залежить від багатьох факторів. Гра з Поліссям прояснить ситуацію.
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Spokoyno (Київ)
01.10.2023 в 21:09
З перемогою Динамо! І досить розповідати, що ДК лідер по втраченим! Сьогодні ми побачили, що програвати НІХТО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ! А класу всіх зробити "однією лівою" то НЕМА! Що на полі робив Андрієвський... може хто бачив... підкаже
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.10.2023 в 21:16
А Шєпєлєв-плуг ?
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Скачков Леонід (Рівне)
01.10.2023 в 21:38
Я кожен раз запитую,що робить в команді цей багаторічний баласт-Шепєлєв і Андрієвський?Від них шкоди на полі в рази більше користі.Або це блатні,або керівництво клубу сліпе.
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oleg dynamo (львівська)
01.10.2023 в 21:47
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vlotko (Броди)
01.10.2023 в 22:31
Андрієвський хоча з далеку колись забивав. Мабуть, цього від нього чекають знову тому і ставлять у склад, Шепелєв загадка, яка може розкритися.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.10.2023 в 21:01
Вітаю Динамо і здоровий футбол! Із захистом проблеми тривають.
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Djon (Україна)
01.10.2023 в 21:00
Гарна гра! Динамо з перемогою! Олександрія - молодці, дрались до останнього.