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Джермейн Ленс: Не думаю, что есть такие деньги, из-за которых я мог бы вернуться в Киев

Премьер-лига
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Также хавбек вспомнил события 2014 года в Киеве

Джермейн Ленс: Не думаю, что есть такие деньги, из-за которых я мог бы вернуться в Киев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Джермейн Ланс, который играл за киевлян в 2013-15 годах, вспомнил события 2014 года в Киеве.

"Я пробыл там три четверти года (на самом деле за "Динамо" нидерландец отыграл два сезона – прим. ред.). Тогда уже началась война в Крыму и я видел много того, чего не хотел бы видеть.

Как-то я стоял на светофоре, и к моей машине подошли разные люди в черной одежде с дубинками. У меня остановилось сердце. Но они направлялись не ко мне - они прошли мимо моей машины и полностью уничтожила полицейскую машину. Полицейский выскочил, и его избили.

Вернулся бы я в Киев? Я видел, как полгорода сгорело. Не думаю, что есть такие деньги, которые могут это перевесить", - сказал Ленс.

Напомним, что Ленс покинул "Динамо" летом 2015 года, перейдя в "Сандерленд" за 11,4 миллионов евро. Сейчас 35-летний хавбек выступает за "Версаль" в третьем по рангу дивизионе Франции.

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В статье: Джермейн Ленс Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ajaxfanatics

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
06.10.2023 в 23:22
Жаль что таких выпускают а нормальных людей держат на поводке.Ленс ты тут не нужен...
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