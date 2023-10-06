Джермейн Ленс: Не думаю, что есть такие деньги, из-за которых я мог бы вернуться в Киев

Экс-хавбек " Динамо " Джермейн Ланс, который играл за киевлян в 2013-15 годах, вспомнил события 2014 года в Киеве.

"Я пробыл там три четверти года (на самом деле за "Динамо" нидерландец отыграл два сезона – прим. ред.). Тогда уже началась война в Крыму и я видел много того, чего не хотел бы видеть.

Как-то я стоял на светофоре, и к моей машине подошли разные люди в черной одежде с дубинками. У меня остановилось сердце. Но они направлялись не ко мне - они прошли мимо моей машины и полностью уничтожила полицейскую машину. Полицейский выскочил, и его избили.

Вернулся бы я в Киев? Я видел, как полгорода сгорело. Не думаю, что есть такие деньги, которые могут это перевесить", - сказал Ленс.