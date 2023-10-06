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Джермейн Ленс: Не думаю, что есть такие деньги, из-за которых я мог бы вернуться в Киев
Также хавбек вспомнил события 2014 года в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек "
"Я пробыл там три четверти года (на самом деле за "Динамо" нидерландец отыграл два сезона – прим. ред.). Тогда уже началась война в Крыму и я видел много того, чего не хотел бы видеть.
Как-то я стоял на светофоре, и к моей машине подошли разные люди в черной одежде с дубинками. У меня остановилось сердце. Но они направлялись не ко мне - они прошли мимо моей машины и полностью уничтожила полицейскую машину. Полицейский выскочил, и его избили.
Вернулся бы я в Киев? Я видел, как полгорода сгорело. Не думаю, что есть такие деньги, которые могут это перевесить", - сказал Ленс.
Напомним, что Ленс покинул "Динамо" летом 2015 года, перейдя в "Сандерленд" за 11,4 миллионов евро. Сейчас 35-летний хавбек выступает за "Версаль" в третьем по рангу дивизионе Франции.
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