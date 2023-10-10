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Антигерой футбольного дня. Семен Вовченко
Уникальный автогол от защитника "Вереса"
Фото: НК Верес
От матча с "Днепром-1" ровенчане не ожидали высоких результатов. Естественно, команда Юрия Максимова сейчас на подъеме, тренер не боится экспериментировать и это дает ожидаемый эффект. Однако того, что произошло под конец первого тайма на "Днепр-Арене", не ожидали даже хозяева поля.
На 31-й минуте защитник "Вереса" Семен Вовченко забил красивый гол в дальнюю девятку, но есть нюанс — мяч улетел в собственные ворота. Игрок пытался выбить мяч после прострела с правого фланга от Адамюка, подсек его и по невероятной дуге отправил в дальний угол ворот Паста. Кипер ничего не смог сделать, чтобы защитить свои владения.
Похоже, что "Днепр-Арена" прокляла даже мяч, который очень уж хотел залететь в ворота гостям. Надеемся, что Вовченко не опустит руки после дебютного гола, пусть и не за свою команду.
Но "Верес" пока не спасти, а после поражения от вицечемпиона УПЛ прошлого сезона положения стало еще более безнадежным.
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