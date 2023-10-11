Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев станет спортивным директором Днепра-1, - источник
Он заменит Глеба Платова
фото із соцмереж
Экс-форвард "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев станет спортивным директором "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
"После ухода Глеба Платова из "Днепра-1" его преемником в должности спортивного директора вскоре станет Евгений Селезнев.
Это только вопрос времени с назначением и официальным объявлением. Но процесс запущен. Легенда украинского футбола в клубе уже несколько месяцев, но пока работает без привязки к должности", - написал Бурбас.
Напомним, что Платов в августе заменил на посту спортдира "Днепра-1" Евгения Красникова, однако на днях попрощался с клубом и отправился работать в Словакию.
Популярное сейчас
- Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ
- Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси
- Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает
- Кривбасс первый, Полесье второе, Черноморец - в топ-5. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 19:14 Украинские Селезнев: У нас идет война с пи###ами, и в это время трудно удерживать футбол на высоком уровне
- 14:29 Украинские Суркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
- 10:12 Украинские Селезнев: Кем работаю в Днепре-1? Ну не строителем же