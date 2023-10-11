Селезнев станет спортивным директором Днепра-1, - источник

Экс-форвард "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев станет спортивным директором " Днепра-1 ". На этом посту он заменит Глеба Платова, который перешел на работу в словацкую "Дунайскую Стреду".

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Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

"После ухода Глеба Платова из "Днепра-1" его преемником в должности спортивного директора вскоре станет Евгений Селезнев. Это только вопрос времени с назначением и официальным объявлением. Но процесс запущен. Легенда украинского футбола в клубе уже несколько месяцев, но пока работает без привязки к должности", - написал Бурбас.

Напомним, что Платов в августе заменил на посту спортдира "Днепра-1" Евгения Красникова, однако на днях попрощался с клубом и отправился работать в Словакию.