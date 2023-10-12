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Один из клубов УПЛ выступил с предложением повышения зарплаты судьям. Комитет арбитров отказал
Лучи считает, что украинские судьи зарабатывают достаточно
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На онлайн-встрече клубов УПЛ с руководителями Комитета арбитров представителем одного из клубов было озвучено предложение о повышении зарплаты украинским арбитрам. Некоторые представители клубов считают, что увеличение гонораров позволит побороть коррупцию в судействе.
Впрочем, глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи отклонил это предложение, отметив, что для военного времени украинские судьи зарабатывают хорошо. UA-Футбол, получив информацию из надежных источников, накануне сообщал о том, что арбитры в поле получают за один матч 39 тысяч гривен, арбитры ВАР – шесть тысяч гривен. Лучано Лучи считает, что такие суммы дают украинским судьям возможность зарабатывать более четырех тысяч долларов в месяц, но для этого нужно качественно выполнять свою работу, чтобы стабильно получать назначения на матчи.
Добавим, что на этой встрече также обсуждалось предложение публичных объяснений судьями своих решений, которое Комитет арбитров тоже отклонил.
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