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Один из клубов УПЛ выступил с предложением повышения зарплаты судьям. Комитет арбитров отказал

Премьер-лига
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Лучи считает, что украинские судьи зарабатывают достаточно

Один из клубов УПЛ выступил с предложением повышения зарплаты судьям. Комитет арбитров отказал

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

На онлайн-встрече клубов УПЛ с руководителями Комитета арбитров представителем одного из клубов было озвучено предложение о повышении зарплаты украинским арбитрам. Некоторые представители клубов считают, что увеличение гонораров позволит побороть коррупцию в судействе.

Впрочем, глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи отклонил это предложение, отметив, что для военного времени украинские судьи зарабатывают хорошо. UA-Футбол, получив информацию из надежных источников, накануне сообщал о том, что арбитры в поле получают за один матч 39 тысяч гривен, арбитры ВАР – шесть тысяч гривен. Лучано Лучи считает, что такие суммы дают украинским судьям возможность зарабатывать более четырех тысяч долларов в месяц, но для этого нужно качественно выполнять свою работу, чтобы стабильно получать назначения на матчи.

Читайте такжеАрбитры в поле получают 39 000 грн за один матч. Арбитры ВАР – 6 000 грн

Добавим, что на этой встрече также обсуждалось предложение публичных объяснений судьями своих решений, которое Комитет арбитров тоже отклонил.

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В статье: УПЛ Лучано Лучи
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