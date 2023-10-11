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Арбитры в поле получают 39 000 грн за один матч. Арбитры ВАР – 6 000 грн
Перевод с поля на ВАР является достаточным наказанием
Фото: УАФ
Куратор украинского судейства Лучано Луччи ранее признал, что в матче 9-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" судья Дмитрий Бондаренко допустил ошибку: не удалил Судакова за фол против Ралюченко (65-я минута).
Впрочем, после этого Бондаренко не отстранили от судейства... а просто перевели на ВАР, где он отработал три матча в течение следующего месяца и еще один - в статусе арбитра в поле.
Вероятно, перевод арбитра с поля на систему ВАР, считается достаточным наказанием, ведь это вроде как бьет по заработкам.
Арбитры в поле, по словам Куратора, получают 39 тысяч гривен за один матч. Арбитры ВАР – шесть тысяч гривен. Так что перевод на ВАР, а не полное отстранение, по мнению Лучи, является достаточным наказанием, поскольку приводит к немалым финансовым потерям.
При этом сам Лучи также признал, что арбитры ВАР не несут никакой ответственности. То есть, если ты ошибся, был переведен на ВАР, и в следующем матче (уже на ВАРе) тоже ошибся – то спокойно заберешь свои шесть тысяч гривен, а вся ответственность упадет... на арбитра в поле.
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