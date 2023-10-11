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Комитет арбитров УАФ отказывается выводить оценки судьям в публичное пространство

Премьер-лига
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(1 голосов)

Позиция Лучано Лучи

Комитет арбитров УАФ отказывается выводить оценки судьям в публичное пространство

uaf.ua

Новина українською

Комитет арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи отказывается выводить оценки судьям в публичное пространство. Как стало известно UA-Футбол, это обосновывается тем, что клубы, по мнению Лучи, будут недовольны, если на их матчи будут назначаться худшие по оценкам арбитры.

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В то же время Лучи отклонил предложение Ивана Надеина, который просил разрешить судьям давать комментарии после матчей, чтобы хоть как-то подчеркнуть их ответственность перед общественностью. При этом президент "Вереса" отметил, что будет не критическим, если на некоторые вопросы судьи не будут отвечать и будут просить время на официальную оценку. Надеин привел пример Польши, Нидерландов и Германии, где система построена именно так.

Однако Лучи остается при своем – никаких комментариев, а оценки – только для "внутреннего пользования".

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В статье: Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2023 в 19:30
Пока менты и нешахтеры будут рулить украинским футболом изменений к лучшему не будет
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