Комитет арбитров УАФ отказывается выводить оценки судьям в публичное пространство

Комитет арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи отказывается выводить оценки судьям в публичное пространство. Как стало известно UA-Футбол, это обосновывается тем, что клубы, по мнению Лучи, будут недовольны, если на их матчи будут назначаться худшие по оценкам арбитры.

Читайте также Арбитры УАФ сдали тесты по физподготовке и заслушали анализ и обсуждение ряда эпизодов матчей. ФОТО

В то же время Лучи отклонил предложение Ивана Надеина, который просил разрешить судьям давать комментарии после матчей, чтобы хоть как-то подчеркнуть их ответственность перед общественностью. При этом президент "Вереса" отметил, что будет не критическим, если на некоторые вопросы судьи не будут отвечать и будут просить время на официальную оценку. Надеин привел пример Польши, Нидерландов и Германии, где система построена именно так.

Однако Лучи остается при своем – никаких комментариев, а оценки – только для "внутреннего пользования".