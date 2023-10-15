Павелко проиграл суд журналисту, который обвинял его в коррупции

Отстраненный от обязанностей глава УАФ Андрей Павелко проиграл суд журналисту Константину Андриюку. Об этом стало известно по решению Деснянского районного суда города Киева.

В соответствующем документе говорится, что суд принял решение отказать Андрею Павелко и Общественному союзу "Украинская ассоциация футбола" в удовлетворении иска об опровержении недостоверной информации.

Павелко подал на Андриюка иск в суд еще в прошлом феврале. Журналист писал о космических зарплатах в УАФ и коррупционных схемах футбольных функционеров, а функционеры УАФ хотели доказать, что это не является правдой.

Напомним, что Андрей Павелко находится в СИЗО. Ему недавно продлили срок содержания под стражей.