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Павелко проиграл суд журналисту, который обвинял его в коррупции
Лжи не было?
Фото: andriy.pavelko / Автор невідомий
Отстраненный от обязанностей глава УАФ Андрей Павелко проиграл суд журналисту Константину Андриюку. Об этом стало известно по решению Деснянского районного суда города Киева.
В соответствующем документе говорится, что суд принял решение отказать Андрею Павелко и Общественному союзу "Украинская ассоциация футбола" в удовлетворении иска об опровержении недостоверной информации.
Павелко подал на Андриюка иск в суд еще в прошлом феврале. Журналист писал о космических зарплатах в УАФ и коррупционных схемах футбольных функционеров, а функционеры УАФ хотели доказать, что это не является правдой.
Напомним, что Андрей Павелко находится в СИЗО. Ему недавно продлили срок содержания под стражей.
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