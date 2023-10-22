Тренер Вереса после 2:5 от Руха: Очень тяжело все это пережить

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко пообщался со СМИ после поражения 2:5 в матче одиннадцатого тура УПЛ против "Руха".

"Очень трудно все это пережить. Однако нужно находить в себе силы, исправлять ошибки и двигаться дальше. Делать так, чтобы таких результатов больше не было.

Клец – настоящий капитан. Он очень много пропустил, он хотел вернуться. Мы очень рады, что он вернулся. Он еще не в хороших собственных кондициях. Он пропустил около полугода. Однако мы надеемся, что с его возвращением в коллектив немного изменится ситуация в команде", – сказал Лавриненко в общении с пресс-службой ровенчан.