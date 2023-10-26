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Будковский два матча отыграл с травмой - восстановление займет еще две недели

Премьер-лига
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Форварду не сразу диагностировали перелом

Будковский два матча отыграл с травмой - восстановление займет еще две недели

polissyafc.com

Новина українською

Нападающий "Полесья" Филипп Будковский прокомментировал полученную травму, с которой ему пришлось играть в течение двух матчей и рассказал о сроках восстановления.

– Филипп, как так случилось, что вы два матча отыграли с травмой?

– Повреждение получил в матче с "Минаем". В перерыве просил замену, не мог продолжать игру. Потом сделал рентген-снимок, который ничего не показал, через неделю еще сделал компьютерную томографию, которая выявила отек мягких тканей. Но продолжал через боль тренироваться, делал восстановительные процедуры. Больше старался задействовать левую ногу. После игры с киевлянами были выходные, ситуация не становилась лучше. Не чувствовал себя комфортно, поэтому попросил о медицинском обследовании. Сделали МРТ и обнаружили перелом.

– После МРТ и консультаций с врачами уже известно, сколько времени не сможете играть?

– Сроков нет. Уже прошло около 12 дней, и конечно, хочется восстановиться и вернуться на поле, чтобы скорее помогать команде.

– Какие прогнозы врачей?

– Прогнозы давать довольно трудно, конкретики нет. Единственный прогноз – это еще от двух недель точно я выпадаю из тренировочного процесса.

– Юрий Калитвинцев поддержал вас после травмы?

– Тренер прекрасно знал, что меня смущает боль. Мы не один раз говорили об этом. Я думаю, что тренеру всегда неприятно, когда кто-то выпадает из команды из-за травм. Сейчас главное – это сконцентрироваться на восстановлении и вернуться в команду.

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В статье: Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua

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