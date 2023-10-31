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Шахтер объявил четверку претендентов на звание лучшего игрока октября

Премьер-лига
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Голкипер, защитник, хавбек и форвард

Шахтер объявил четверку претендентов на звание лучшего игрока октября

shakhtar.com

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Пресс-служба донецкого "Шахтера" запустила голосование за звание лучшего игрока команды по итогам октября.

В список номинантов вошли 4 игрока, среди которых: голкипер Дмитрий Ризнык, защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.

Ризнык в октябре провел 4 матча, в которых пропустил 4 гола, а в двух поединках отстоял на ноль.

У Ракицкого 3 матча, 2 гола и ассист. У Судакова 4 матча, гол и ассист, у Сикана – также 4 поединка, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Проголосовать за кандидатов можно в телеграм-канале "Шахтера".

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Дмитрий Ризнык Георгий Судаков
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