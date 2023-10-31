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Шахтер объявил четверку претендентов на звание лучшего игрока октября
Голкипер, защитник, хавбек и форвард
shakhtar.com
Пресс-служба донецкого "
В список номинантов вошли 4 игрока, среди которых: голкипер Дмитрий Ризнык, защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.
Ризнык в октябре провел 4 матча, в которых пропустил 4 гола, а в двух поединках отстоял на ноль.
У Ракицкого 3 матча, 2 гола и ассист. У Судакова 4 матча, гол и ассист, у Сикана – также 4 поединка, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Проголосовать за кандидатов можно в
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