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"Мы готовы физически к напряженному графику": Дмитрий Шастал прокомментировал настроения в Полесье
Дмитрий Шастал, прокомментировал состояние в команде против предстоящей игры с Кривбассом
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал, рассказал о восстановлении к завтрашней игре с "Кривбассом", и о своих эмоциях после прохождения в полуфинал Кубка Украины:
"Вывод после кубкового матча один - готовиться к полуфиналу. Но теперь мы готовимся к ближайшей игре в чемпионате - против "Кривбасса". Кубковые игры вообще такие - главное, это результат, кто бы что ни говорил и, слава Богу, результат есть. Мы порадовали болельщиков, надеюсь, зрелищной игрой. Немного пощекотали нервы, но двигаемся дальше. График - вполне нормальный, мы готовы физически к напряженному графику, не вижу и не чувствую никаких проблем".
Напомним, игра "Полесье" - "Кривбасс" состоится 6 ноября в 15:00