Источник: Ворскла подпишет ганского экс-форварда Зари

После долгожданных поисков полтавская “Ворскла” все же смогла найти себе нападающего под основу.

Как информирует ТаТоТаке, в расположение “Ворсклы” прибыл 21-летний ганский форвард Раймонд Овусу Фримпонг.

В свое время Овусу играл под руководством Виктора Скрипника в “Заре”, и забил за луганский клуб четыре гола в двадцати матчах. Прошлым летом форвард перешел в “Истанбулспор”, но не смог закрепиться в турецкой команде, и с лета 2023 года Овусу оставался в качестве свободного агента.