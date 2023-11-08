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Источник: Ворскла подпишет ганского экс-форварда Зари
Овусу воссоединится со Скрипником
Фото: ФК Заря Луганск
После долгожданных поисков полтавская “Ворскла” все же смогла найти себе нападающего под основу.
Как информирует ТаТоТаке, в расположение “Ворсклы” прибыл 21-летний ганский форвард Раймонд Овусу Фримпонг.
В свое время Овусу играл под руководством Виктора Скрипника в “Заре”, и забил за луганский клуб четыре гола в двадцати матчах. Прошлым летом форвард перешел в “Истанбулспор”, но не смог закрепиться в турецкой команде, и с лета 2023 года Овусу оставался в качестве свободного агента.
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