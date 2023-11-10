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Снова в строю. Александр Назаренко поможет Полессью в ближайших матчах

Премьер-лига

Игрок восстановился от травмы

Снова в строю. Александр Назаренко поможет Полессью в ближайших матчах

Фото: ФК Полісся

Новина українською
Новина українською

Игрок "Полесья" Александр Назаренко вернулся к тренировкам. Пока неизвестно, сыграет ли он в матче против Металлиста 1925.

Напомним, что Назаренко получил травму в кубковом матче с Днепром-1.

К тому времени он провел за житомирцев 7 игр, в которых забил 1 гол и отметился 1 ассистом.

"Я прежде всего очень счастлив вернуться на футбольное поле, выйти, немножко пробежаться, потому что больше месяца я работал в зале, в бассейне, проходил процесс реабилитации, процедуры. А сейчас уже наконец первый день, когда я могу выйти на поле немного пробежаться и почувствовать газон, почувствовать поле.

Я восстанавливался под наблюдением наших врачей, у нас здесь в тренировочном центре есть все необходимые условия для восстановления, занимался в тренажерном зале, выполнял специальные процедуры. Прогнозировать что-то сейчас я не хочу, потому что не знаю, как себя поведет нога. Но я очень хочу как можно скорее вернуться на футбольное поле и помогать команде. Надеюсь, что это будет скоро.

За время проведенное вне футбольного поля, я, честно говоря, понимаю наших болельщиков, как они очень переживают за команду. На все домашние матчи я ходил очень-очень переживал. Скажу так: очень не хочется сидеть там сверху на трибунах, а хочется быть на поле. Нервные клетки они такие — не железные", — рассказал полузащитник "Полесья" Александр Назаренко.

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