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Шаран: Мы тактически правильно действовали в матче с Колосом
Но пропустили 3 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Миная Владимир Шаран отреагировал на поражение от Колоса.
"С начала игра давалась, потому что у наших ворот Колос не создавал моменты. Мы тактически правильно действовали, сыграли хорошо в защите и пытались в быстрых атаках создавать моменты. Однако 2 стандартных положения, 2 угловых, завершились голами. Хотя каждый знал, где должен находиться, против кого играть.
Во втором тайме мы изменили тактическую схему, начали играть на атаку. После удаления могу сказать только хорошие слова нашим ребятам. Они играли довольно неплохо, агрессивно. Впрочем, надо начинать так игру. Мы в такой ситуации, что против каждой команды надо играть более агрессивно".
Напомним, матч завершился поражением для Миная - 0:3.
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