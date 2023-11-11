Лавриненко: Все зависит от нас. Должны выбираться из этой ситуации

Главный тренер ровенского "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал проигранный матч с "Александрией" (0:1).

Игра сегодня была по-настоящему боевой. Погода внесла коррективы. Было тяжело, мяч застревал в лужах на поле. Но обе команды проявили характер, никто не хотел уступать. В таких играх все решает один гол. К сожалению, мы не сумели сегодня забить. Зато "Александрия" свой шанс реализовала и победила.

Сегодня строили свою игру на контратаках. Именно поэтому "Александрия" больше владела мячом. Мы старались активно встречать соперника в средней зоне и остро контратаковать. Ребята проявили характер, боролись. Но так бывает: одна хорошая атака соперника и мы пропустили этот решающий гол.

Конечно, мы недовольны результатом. Должны работать дальше. Все зависит только от нас. Должны выбираться из той ситуации, в которой оказались