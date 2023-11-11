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Лавриненко: Все зависит от нас. Должны выбираться из этой ситуации
У Вереса нет поводов для радости
nkveres.com
Главный тренер ровенского "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал проигранный матч с "Александрией" (0:1).
Игра сегодня была по-настоящему боевой. Погода внесла коррективы. Было тяжело, мяч застревал в лужах на поле. Но обе команды проявили характер, никто не хотел уступать. В таких играх все решает один гол. К сожалению, мы не сумели сегодня забить. Зато "Александрия" свой шанс реализовала и победила.
Сегодня строили свою игру на контратаках. Именно поэтому "Александрия" больше владела мячом. Мы старались активно встречать соперника в средней зоне и остро контратаковать. Ребята проявили характер, боролись. Но так бывает: одна хорошая атака соперника и мы пропустили этот решающий гол.
Конечно, мы недовольны результатом. Должны работать дальше. Все зависит только от нас. Должны выбираться из той ситуации, в которой оказались
"Верес" остался на предпоследнем месте УПЛ с 8-ю очками.
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